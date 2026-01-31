Сабаленка прокоцкала вођство и изгубила финале Аустралијан опена

Извор:
Елена Рибакина, казахстанска тенисерка руског поријекла, освојила је титулу на Аустралијан опену побједом над бјелоруском тенисерком Арином Сабаленком са 6:4, 4:6, 6:4.
Тиме се реванширала Сабаленки за пораз у финалу 2023. године и дошла до своје друге Гренд слем титуле, након Вимблдона 2022. године.
Рибакина није боље могла да отвори ово финале, пошто је већ у првом гему искористила другу брејк шансу.
Мучила се Арина на почетку сусрета, а највећу шансу за повратак пропустила је у осмом гему, када је Елена захваљујући добрим сервисима спасила двије брејк лопте, преноси б92.
Подизала је Сабаленка ниво игре, нарочито проценте сервиса, тако да ривалка није могла да експлоатише и ритернима лако преузима иницијативу.
Већ у другом гему наставка, који је трајао малтене 10 минута, Рибакина је морала да се суочава са три брејк лопте.
Одбила је тај налет Бјелорускиње и, када се чинило да ће бити драматичне завршнице, Сабаленка је у 10. гему направила брејк са нулом и тако изједначила резултат у сетовима.
Ношена тим налетом и надахнућем, Сабаленка је одмах на почетку одлучујућег периода одузела сервис ривалки. Искористила је прву шансу и бекхенд винером из ритерна направила брејк.
Није се предавала Рибакина, убрзала је темпо и ритам, постала агресивнија. У трећем гему није искористила брејк лопту, али у петом јесте.
Наставила је са сјајном игром, везала чак пет гемова, уз још један брејк, што јој је било довољно да приведе сет и меч крају.
