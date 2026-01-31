Logo
Large banner

Сабаленка прокоцкала вођство и изгубила финале Аустралијан опена

Извор:

Б92

31.01.2026

12:26

Коментари:

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Елена Рибакина, казахстанска тенисерка руског поријекла, освојила је титулу на Аустралијан опену побједом над бјелоруском тенисерком Арином Сабаленком са 6:4, 4:6, 6:4.

Тиме се реванширала Сабаленки за пораз у финалу 2023. године и дошла до своје друге Гренд слем титуле, након Вимблдона 2022. године.

Рибакина није боље могла да отвори ово финале, пошто је већ у првом гему искористила другу брејк шансу.

Мучила се Арина на почетку сусрета, а највећу шансу за повратак пропустила је у осмом гему, када је Елена захваљујући добрим сервисима спасила двије брејк лопте, преноси б92.

Подизала је Сабаленка ниво игре, нарочито проценте сервиса, тако да ривалка није могла да експлоатише и ритернима лако преузима иницијативу.

novac evri

Занимљивости

Новац стиже за 4 знака: Они ће изненада добити паре до 7. фебруара

Већ у другом гему наставка, који је трајао малтене 10 минута, Рибакина је морала да се суочава са три брејк лопте.

Одбила је тај налет Бјелорускиње и, када се чинило да ће бити драматичне завршнице, Сабаленка је у 10. гему направила брејк са нулом и тако изједначила резултат у сетовима.

Ношена тим налетом и надахнућем, Сабаленка је одмах на почетку одлучујућег периода одузела сервис ривалки. Искористила је прву шансу и бекхенд винером из ритерна направила брејк.

Није се предавала Рибакина, убрзала је темпо и ритам, постала агресивнија. У трећем гему није искористила брејк лопту, али у петом јесте.

Наставила је са сјајном игром, везала чак пет гемова, уз још један брејк, што јој је било довољно да приведе сет и меч крају.

Подијели:

Таг:

Арина Сабаленка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић Аустралијан опен

Тенис

Новак донио важну одлуку пред финале са Алкаразом

13 ч

0
Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Тенис

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

13 ч

0
Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

Тенис

Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

14 ч

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Тенис

Дуел вриједан право богатство: Ево колико коштају улазнице за меч Ђоковић-Алкараз

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner