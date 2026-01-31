Logo
Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Мондо.рс

31.01.2026

Фото: Printscreen/X/Londondreamer92

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић играће финале Аустралијан опена против Карлоса Алкараза и борити се за 25. гренд слем титулу, након што је у полуфиналу елиминисао Јаника Синера. Његов импресиван резултат у Мелбурну привукао је пажњу читавог свијета, а веома занимљива била је и порука коју је маркером написао на камери након меча.

Када је савладао италијанског тенисера, Новак Ђоковић је ћирилицом написао "Нешто сте рекли?" и тако послао снажну поруку свима који нису вјеровали у његове успјехе. Упитан да прокоментарише тај детаљ, најбољи играч свих времена је цитирао свог оца Срђана Ђоковића.

"За њих... Прочитали сте... Да, за њих. Што каже мој ћале: За све оне стручњаке који боље знају. За њих - препознаће се", рекао је Новак Ђоковић у Мелбурну, након што је у маратонском мечу савладао Јаника Синера и изборио финале Аустралијан опена против Карлоса Алкараза.

Новака Ђоковића су претходних дана помало нервирали коментари на друштвеним мрежама, новинари који су му постављали лоше формулисана питања, бивши тенисери који су га већ отписали, вјероватно и кладионице које су га прогласиле за аутсајдера против Јаника Синера. Свима им је одговорио на прави начин - једном од највећих побједа у посљедњих неколико година.

Полуфинале Аустралијан опена показало је да Новак Ђоковић нема зашто да јури Карлоса Алкараза или Јаника Синера како је то представио један новинар, али и да су тениске легенде попут Џона Мекинроа, Матса Виландера и Џима Куријера пожуриле да га отпишу из борбе за трофеје на највећим турнирима.

Новак Ђоковић

Аустралијан опен

Коментари (0)
