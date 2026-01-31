Logo
Дуел вриједан право богатство: Ево колико коштају улазнице за меч Ђоковић-Алкараз

Телеграф

31.01.2026

Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Dita Alangkara

Све је спремно за велико финале Аустралијан опена, гдје ћемо гледати Новака Ђоковића како покушава да испише нове странице историје још једном у својој каријери. Он ће играти против Карлоса Алкараза и покушаће да дође до 11. трофеја на тлу Мелбурна, док њихов дуел кошта и право богатство!

Новак Ђоковић је направио велико изненађење, сензацију, иако је најбољи икада који је држао рекет у рукама, он је био изузетно потцијењен у полуфиналу против Јаника Синера којег је избацио са 3:2 и тако је заказао дуел са Шпанцем.

Наравно, ово је још једна прилика да видимо дуел "старе" и "нове" школе тениса, питање је колико ћемо још пута и имати прилику да видимо исто, па самим тим и треба уживати у овој прилици. Међутим, ствари су мало другачије, па је питање и колико се може уживати у оваквом дуелу, с обзиром на то какве су цијене улазница.

Један од навијача је објавио цијене за финални дуел, а најјефтиније карте износе вртоглавих 1.900 аустралијских долара! Да ствари буду горе, ради се о не толико добрим мјестима, што се може видјети и на слици, како би рекли у Србији - "голубарнику".

Овај корисник друштвене мреже "X" је додао и коментар.

- Ефекат Ђоковић. Прошле године сам био у Мелбурну и цијена је била око 700-800 долара. Ово су сада најјефтиније карте и то у самом врху.

Новак Ђоковић

Аустралијан опен

Карлос Алкараз

