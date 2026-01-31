Дуел вриједан право богатство: Ево колико коштају улазнице за меч Ђоковић-Алкараз

Извор:
Све је спремно за велико финале Аустралијан опена, гдје ћемо гледати Новака Ђоковића како покушава да испише нове странице историје још једном у својој каријери. Он ће играти против Карлоса Алкараза и покушаће да дође до 11. трофеја на тлу Мелбурна, док њихов дуел кошта и право богатство!
Новак Ђоковић је направио велико изненађење, сензацију, иако је најбољи икада који је држао рекет у рукама, он је био изузетно потцијењен у полуфиналу против Јаника Синера којег је избацио са 3:2 и тако је заказао дуел са Шпанцем.
Наравно, ово је још једна прилика да видимо дуел "старе" и "нове" школе тениса, питање је колико ћемо још пута и имати прилику да видимо исто, па самим тим и треба уживати у овој прилици. Међутим, ствари су мало другачије, па је питање и колико се може уживати у оваквом дуелу, с обзиром на то какве су цијене улазница.
Један од навијача је објавио цијене за финални дуел, а најјефтиније карте износе вртоглавих 1.900 аустралијских долара! Да ствари буду горе, ради се о не толико добрим мјестима, што се може видјети и на слици, како би рекли у Србији - "голубарнику".
Овај корисник друштвене мреже "X" је додао и коментар.
- Ефекат Ђоковић. Прошле године сам био у Мелбурну и цијена је била око 700-800 долара. Ово су сада најјефтиније карте и то у самом врху.
The Djokovic effect. Last year I was in Melbourne and the final was about $700-800. These are the cheapest tickets, high up in the upper level. pic.twitter.com/AoVcmPxgjt— Dani Bunny 🇷🇴 🇺🇸 (@DaniBunny2012) January 30, 2026
