Отишао да замијени пломбу на зубу, па завршио на апаратима: Овако је све пошло по злу

Извор:
Ало
31.01.2026
09:14
Један рутински одлазак зубару због замјене пломбе претворио се у ноћну мору за Џејмса Молоја (52), који се сада налази у индукованој коми након што су му љекари 18 сати спасавали живот на операционом столу. Његова породица сумња да је током стоматолошког захвата дошло до инфекције која је напала његово срце.
Џејмсова прича започела је још у јуну прошле године, када је преживио дисекцију аорте типа А, опасно пуцање артерије у близини срца. Већ тада су му љекари након осам сати дуге операције на отвореном срцу рекли да је имао среће што је остао жив. Након вишемјесечног опоравка, осјећао се довољно добро да у новембру посјети зубара због рутинске замјене једне пломбе.
Међутим, почетком јануара његово стање се нагло погоршало. Хитно је превезен у болницу гдје је пет љекара учествовало у операцији која је трајала пуних 18 сати како би му спасили живот.
Породица страхује да је током стоматолошког захвата у његов крвоток ушла кожна бактерија која је потом напала његов нови срчани залистак. Вјерују да је ријеч о стафилококној инфекцији која је узроковала по живот опасно стање.
"Џејмсу је након прве операције речено како може побољшати свој живот: вјежбањем, снижавањем крвног притска и избјегавањем стреса", рекао је његов брат Вилијам. "Нико нам није споменуо да је стоматолошки захват најлакши начин да добијете инфекцију срца. У новембру су га бољеле десни и зуби па је отишао да замијени пломбу."
Породица сматра да је у његов крвоток ушла уобичајена кожна бактерија, Стапхилоцоццус ауреус, која је безопасна на кожи већине људи, али може бити смртоносна ако доспије у крвоток.
"Касније смо сазнали да кардиолози препоручују да одређени срчани болесници превентивно узимају антибиотике након таквих захвата, док стоматолози тврде да нема довољно доказа који би поткријепили тај ризик", додао је Вилијам.
Након прве операције, Џејмс је редовно узимао лијекове и пазио на крвни притсак. Ипак, 11. јануара добио је високу температуру, неправилан рад срца и облио га је зној. Хитно је пребачен у болницу, а затим и у специјализовану болницу за срце и плућа у Ливерпулу ради хитне операције.
Вилијам је испричао како су љекари упозорили породицу да постоји "велика шанса да неће преживјети захват", али да би без њега сигурно умро.
Операција је започела у осам сати ујутру, а тек у два сата сљедећег јутра хирург је изашао и рекао им да ће, ако Џејмс преживи сљедећи сат, "имати разлога за осмијех". Током маратонске операције уграђена су му три нова срчана залиска, закрпе на срцу и аорти и пејсмејкер.
Џејмс се сада налази у индукованој коми како би се његово тијело опоравило. Љекари су ове недјеље покушали уклонити респиратор, али му је лијево плућно крило колабирало па је враћен на апарате. Такође је на дијализи јер му бубрези отказују.
