Звијезда филма "Сам у кући" имала риједак поремећај

Хитна помоћ је позвана у дом Кетрин О'Харе у 4.48 ујутро због медицинске помоћи. Пацијенткиња је у болницу превезена у тешком стању.
Легендарна глумица Кетрин О'Хара преминула је у 72. години, након што је у петак у раним јутарњим сатима хитно превезена у болницу у Лос Анђелесу у критичном стању. Њена агенција је потврдила да је глумица умрла "након кратке болести", пише Page Six.
Према ријечима портпарола Ватрогасне службе Лос Анђелеса, хитна помоћ је позвана у дом звијезде филма "Сам у кући" у насељу Брентвуд у 4.48 ујутро због медицинске помоћи. Пацијенткиња је у болницу превезена у тешком стању.
Тачан узрок смрти још увијек није објављен, а њени представници из агенције Creative Артистс Agency нису дали више детаља о природи болести.
О’Хара је живјела са стањем познатим као ситус инверсус, изузетно ријетком аномалијом због које су сви унутрашњи органи окренути на супротне стране од уобичајеног положаја. На примјер, јетра јој је била на лијевој страни, а срце на десној.
Иако је то стање најчешће безопасно, може да отежа постављање дијагнозе код других здравствених проблема јер се симптоми јављају на неуобичајен начин. Према подацима клинике, ситус инверсус јавља се отприлике код једне од 10.000 особа, а чешћи је код мушкараца. С тим стањем живе и пјевачи Енрике Иглесијас и Дони Осмонд.
За сада није познато да ли је то стање имало било какве везе с узроком њене смрти.
Кетрин О’Хара каријеру је започела 1974. године у позоришту The Second City у родном Торонту, а публика је највише памти по улогама у филму "Сам у кући" и у серијама "The lAST oF uS" и "Schitt’s Creek".
Иза себе је оставила супруга Боба Велча, с којим је била у браку 33 године, и синове Метјуа (31) и Лука (29), преноси Курир.
