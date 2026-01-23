Logo
Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

Информер

23.01.2026

17:18

Милена Радуловић, глумица
Фото: Screenshot

Глумица Милена Радуловић огласила се први пут након смрти власника школе глуме Мирослава Мике Алексића.

Мирослав Алексић преминуо је 18. јануара у Београду послије тешке болести, а Милена, која га је раније оптужила за сексуално насиље, до сада се није јавно оглашавала тим поводом.

Глумица је на Инстаграм профилу поделила објаву у којој се захвалила свима који су јој у претходном периоду пружали безрезервну подршку.

"Хвала вам на безрезервној подршци кроз све ове године. Хвала што сте се окупили данас" - написала је Милена Радуловић.

Милена Радуловић

глумица

Мика Алексић сахрана

Мирослав Мика Алексић

