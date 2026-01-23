Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

Извор:
Информер
23.01.2026
17:18
Коментари:1
Глумица Милена Радуловић огласила се први пут након смрти власника школе глуме Мирослава Мике Алексића.
Мирослав Алексић преминуо је 18. јануара у Београду послије тешке болести, а Милена, која га је раније оптужила за сексуално насиље, до сада се није јавно оглашавала тим поводом.
Глумица је на Инстаграм профилу поделила објаву у којој се захвалила свима који су јој у претходном периоду пружали безрезервну подршку.
"Хвала вам на безрезервној подршци кроз све ове године. Хвала што сте се окупили данас" - написала је Милена Радуловић.
