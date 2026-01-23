Нермин Никшић завршио у болници

Извор:
Аваз
23.01.2026
17:17
Коментари:0
Премијер ФБиХ Нермин Никшић завршио је у болници због упале плућа, а након прегледа пуштен је кући, потврђено је за Аваз.
Он је кратко за Аваз рекао да није у болници и да је након јучерашњих прегледа пуштен кући.
"Примам терапију и морам мировати пар дана. Надам се да ћу након недјеље и контроле од понедјељка бити на послу", казао је Никшић за Аваз.
БиХ
Нермин Никшић се повлачи из политике
За ову информацију се сазнало након што је предсједавајући Дома народа ПФБиХ Томислав Мартиновић рекао да Никшић није присутан на сједници јер се налази у болници због упале плућа.
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму