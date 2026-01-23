Logo
Тражили најкраћи пут до Сарајева, заглавили у снијегу

23.01.2026

10:11

Снијег у Коњицу
Фото: Printscreen/Facebook/Gorska Služba Spašavanja

Аутомобил у којем су били путници из Хрватске навигација је усмјерила на најкраћу руту од Рујишта до Сарајева, што их је довело до опасне зимске дионице која није сигурна за саобраћај због тешких зимских услова.

Наиме, припадници Горске службе спашавања Прењ интервенисали су у четвртак, 22. јануара када је поменути аутомобил запео у снијегу на некатегорисаном путу на релацији Рујиште-Коњиц.

На том путу су велики сњежни наноси па је пут непроходан.

квачило-гас-кочница

Ауто-мото

Трик који открива да ли вам треба замјена квачила

Спасиоци су, уз велики напор и теренско возило, успјели извући заглављени аутомобил и помоћи путницима.

Из ГСС-а Прењ упозоравају да се овакве ситуације често понављају јер возачи, не познајући стање некатегорисаних путева, настављају вожњу све док се не нађу у озбиљној опасност.

