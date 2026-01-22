Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи"

Извор:
Кликс
22.01.2026
21:20
Америчко министарство домовинске сигурности је у децембру објавило листу "Најгори од најгорих", која истиче особе које су ухапшене због оптужби за најтежа кривична дјела од почетка другог мандата предсједника САД-а Доналда Трампа.
Ове агенције, међу којима је и Агенција за имиграције (ИЦЕ), су ухапсиле хиљаде људи од 20. јануара претходне године, односно од првог дана другог Трамповог мандата.
Оно што је занимљиво јесте да се на листи налази и 11 особа које имају држављанство Босне и Херцеговине, односно које су поријеклом из БиХ.
Тако се на листи налази Jeton Bytyqi, за којег се наводи да је оптужен за подметање пожара, а који има држављанство наше земље, према подацима америчког министарства домовинске сигурности.
На листи је и Адмир Веле, ухапшен у Минесоти због оптужби за фалсификовање чекова и напад на другу особу.
У Пенсилванији је ухапшен Сафет Авдулахај, који је оптужен за сексуални пријеступ, док је у Масачусету ухапшен Демир Кећо, оптужен за насиље у породици и недозвољено ношење оружја.
Гордана Јухић је у Kentuckyju ухапшена због пљачке, напада на другу особу и оштећења туђе имовине, а Мирдал Липљанац је ухапшен такођер у овој савезној држави због разбојништва.
У Калифорнији је лишен слободе Аднан Синановић, а њему се ставља на терет да је починио разбојништво и убиство из нехата. Кемал Дугалић је због прања новца, кријумчарења и продаје наркотика ухапшен у Мисисипију.
Србија
Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије
Ермин Шарић је ухапшен у Минесоту, а оптужен је за бијег од затворске казне, диловање наркотика те посједовање амфетамина. Због сумње да је починила оружани напад и оштетила јавну имовину у Тексасу је ухапшена Дениса Алимановић.
На крају, због оптужбе да је посједовала хероин је у Минесоти ухапшена Хата Шарић.
На листи на којој се налазе ове особе не наводи се да ли су депортоване из САД-а те није познато гдје се сада налазе.
(Кликс)
