Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи"

Извор:

Кликс

22.01.2026

21:20

Коментари:

0
Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи": Хапшени због наркотика, крађе и напада
Фото: Министарство домовинске сигурности САД-а

Америчко министарство домовинске сигурности је у децембру објавило листу "Најгори од најгорих", која истиче особе које су ухапшене због оптужби за најтежа кривична д‌јела од почетка другог мандата предсједника САД-а Доналда Трампа.

Ове агенције, међу којима је и Агенција за имиграције (ИЦЕ), су ухапсиле хиљаде људи од 20. јануара претходне године, односно од првог дана другог Трамповог мандата.

Оно што је занимљиво јесте да се на листи налази и 11 особа које имају држављанство Босне и Херцеговине, односно које су поријеклом из БиХ.

Тако се на листи налази Jeton Bytyqi, за којег се наводи да је оптужен за подметање пожара, а који има држављанство наше земље, према подацима америчког министарства домовинске сигурности.

Држављани БиХ на црној листи Трампа
Држављани БиХ на црној листи Трампа

На листи је и Адмир Веле, ухапшен у Минесоти због оптужби за фалсификовање чекова и напад на другу особу.

У Пенсилванији је ухапшен Сафет Авдулахај, који је оптужен за сексуални пријеступ, док је у Масачусету ухапшен Демир Кећо, оптужен за насиље у породици и недозвољено ношење оружја.

Гордана Јухић је у Kentuckyju ухапшена због пљачке, напада на другу особу и оштећења туђе имовине, а Мирдал Липљанац је ухапшен такођер у овој савезној држави због разбојништва.

У Калифорнији је лишен слободе Аднан Синановић, а њему се ставља на терет да је починио разбојништво и убиство из нехата. Кемал Дугалић је због прања новца, кријумчарења и продаје наркотика ухапшен у Мисисипију.

Најновија вијест

Србија

Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

Ермин Шарић је ухапшен у Минесоту, а оптужен је за бијег од затворске казне, диловање наркотика те посједовање амфетамина. Због сумње да је починила оружани напад и оштетила јавну имовину у Тексасу је ухапшена Дениса Алимановић.

На крају, због оптужбе да је посједовала хероин је у Минесоти ухапшена Хата Шарић.

На листи на којој се налазе ове особе не наводи се да ли су депортоване из САД-а те није познато гд‌је се сада налазе.

(Кликс)

Доналд Трамп

deportacije

SAD

