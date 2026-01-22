Logo
Ово је најгора храна за здравље артерија

Индекс

22.01.2026

21:13

Брза Храна
Фото: Pixabay

Здраве артерије темељ су снажног и здравог срца јер управо оне тијелу и органима достављају крв богату кисеоником. Када крвни судови изгубе еластичност или се почну зачепљивати, јављају се проблеми попут повишеног крвног притиска и холестерола, а велики број људи тога често уопште није свестан.

Зато је важно редовно пратити здравствено стање.

Исхрана игра велику улогу у очувању здравља артерија, а иако се најчешће препоручују медитеранска и ДАСХ дијета, постоји једна намирница коју многи једу готово свакодневно, а показала се посебно штетном, пише Параде.

Најгора храна за здравље артерија према кардиологу

Ако за ручак често једете сендвиче, кардиолог др Естел Жан савјетује да добро размислите шта стављате у њих. Према њеним ријечима, ултрапрерађени месни производи спадају међу најштетније намирнице за здравље артерија.

"Као кардиолог, сматрам да су ултрапрерађени месни производи једна од најпроблематичнијих свакодневних намирница за крвне судове. Препуни су натријума, засићених масти и хемијских конзерванса, а све то с временом оштећује зидове артерија", објашњава др Жан.

Додаје да вишак соли повисује крвни притисак, док засићене масти повећавају ниво ЛДЛ-а, такозваног лошег холестерола, што доводи до стварања масних наслага у артеријама.

Временом, комбинација повишеног крвног притиска и накупљених наслага изазива упалу и укоченост крвних судова, што може завршити срчаним или можданим ударом. Осим тога, хемикалије које се користе за конзервирање месних производа могу додатно појачати упалу и пореметити регулацију шећера у крви, чиме се срце додатно оптерећује.

"Постоје чврсти докази да људи који често конзумирају прерађено месо имају већи ризик од смрти због срчаних болести. У пракси често срећем пацијенте који мисле да се хране прилично здраво, а не схватају да редовни сендвичи с месним наресцима полако, али сигурно нарушавају здравље срца", истиче кардиолог.

Студија објављена у часопису БМЦ Медицине, на више од 448.000 учесника, показала је да исхрана богата прерађеним месом повећава ризик од кардиоваскуларних болести за 30%.

Шта јести умјесто тога

Иако су научни докази јасни, то не значи да се морате потпуно одрећи сендвича.

"Не морате избацити сендвиче из исхране, само бирајте квалитетније изворе протеина", каже др Жан. Као здравије алтернативе препоручује пилетину или ћуретину с роштиља, рибу попут туне или лососа, хумус с поврћем, као и биљне изворе протеина попут граха, леће или тофуа.

