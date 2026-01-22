Неуролози упозоравају: 8 симптома које никада не смијете игнорисати

Извор:
Многи људи имају тенденцију да игноришу необичне тјелесне сигнале и приписују их старењу, стресу или умору. Међутим, неуролози су, говорећи за часопис Тајм, упозорили на осам симптома које не би требало да игноришете јер могу указивати на озбиљније здравствене проблеме.
Др Луис Круз-Сааведра, неуролог у здравственом систему Меморијал Херман, каже да овај симптом треба схватити озбиљно и одмах му се обратити пажња. Узроци могу бити различити, али је важно што прије се прегледати. Основни узрок може бити мултипла склероза, мождани удар, анеуризма, мијастенија гравис, тумор на мозгу или инфекција.
Ово је обично лакше примјетити и разлог је за забринутост ако нема јасног објашњења. Ако вучете ногу, храмљете или изненада имате проблема са подизањем предмета или писањем доминантном руком, важно је да посјетите љекара.
Др Круз-Сааведра такође упозорава на епизоде које су често примјетније спољашњем свијету него самој особи. Неко може да „лута“ неколико секунди, а затим се одмах врати у нормалу, а да се тога уопште не сјећа. Ово, каже он, често је повезано са нападима који потичу из темпоралног режња - дијела мозга важног за памћење и емоционалну обраду.
Ако никада раније нисте имали проблема са говором, а они се изненада појаве, то би могао бити знак упозорења. Др Енрике Леира, директор одељења за цереброваскуларне болести на Универзитету у Ајови, наглашава да треба одмах да потражите помоћ ако имате проблема као што су нејасан или успорен говор или тешкоће у проналажењу ријечи. Ово би могао бити знак можданог удара, који се често јавља изненада.
Др Леира напомиње да је главобоље тешко дијагностиковати јер могу имати много узрока. Иако већина није опасна, неке захтијевају хитну пажњу.
Посебно је забрињавајуће ако је главобоља изненадна, необично јака и не појачава се постепено или ако се јавља током физичког напора - тада би требало одмах да посјетите љекара.
Др Ендру Дорш са Универзитета Раш наглашава да осјећај пецкања није исто што и утрнулост. Код утрнулости је важно утврдити који живци не функционишу правилно и зашто. Он препоручује љекарски преглед јер узрок може бити нешто релативно уобичајено, попут дијабетеса, или сложенија стања, као што је када имуни систем напада живце.
Укоченост може бити нормална како старите, али понекад може указивати и на неуролошки проблем. Др Дорш каже да је вредно прегледати се ако редовно имате потешкоћа са устајањем. Поред зглобова, љекари ће такође жељети да провјере проблеме са мишићима, живцима или кичменом мождином. Такође је важно да обавестите свог љекара ако имате породичну историју стања попут Паркинсонове болести или амиотрофичне латералне склерозе (АЛС).
Дежа ви се дешава многим људима с времена на вријеме, али ако се јавља често, то би могао бити још један могући знак напада који потиче из темпоралног режња. Др Дорш препоручује преглед ако се такве епизоде понављају неуобичајено често - на примјер сваке недјеље или сваких неколико недјеља.
Тренутно на програму