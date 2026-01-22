"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

22.01.2026
17:55
Коментари:0
Пјевачица Марина Висковић ужива на Малдивима, одакле је својим објавама на Инстаграму изазвала праву пометњу на мрежама.
Марина је подијелила низ фотографија, те је на првој позирала у плавој хаљини са голим леђима која је савршено истакла њене атрибуте, а потом се појавила у минијатурном бикинију.
Науљено тијело, затегнут стомак и груди биле су у првом плану, а пратиоци нису штедјели коментаре на рачун њених заносних облина, преноси Телеграф.
Подсјетимо, Марина Висковић већ неко вријеме ужива у љубави са милионером са којим је прославила Нову годину у Дубаију.
Донедавно, она није показивала како изгледа њен партнер, међутим, скоро је подијелила заједничку слику на којој открива његов идентитет.
Марина Висковић објавила је фотку из бијесне машине у којој је позирала са дечком. Његов ауто кошта преко 300.000 евра.
Прије неколико година њена изјава о цифри коју мјесечно троши, а у питању је било 3.000 евра, изазвала је велику пажњу јавности. Сада се стање промијенило - истиче да јој треба три пута више, што износи 9.000 евра, а открила је и да ли од естраде може да се живи.
- Искрено да ти кажем, мене стално зезају за ону изјаву колико ми треба мјесечно, а ја кажем треба ми још више, три пута, зато што је све поскупело. Може да се живи лијепо и највећа срећа и радост је када радите оно што заиста волите, на начин на који ви желите. Захвална сам Универзуму и Богу на томе, али јесте врло скуп посао и велика су улагања. Исплати се - искрена је била Марина Висковић.
