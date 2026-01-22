Logo
Large banner

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

Извор:

Курир

22.01.2026

17:49

Коментари:

0
Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

Бесједа Владике Николаја Велимировића упозорава на најопаснију замку послије пораза – самоувјереност. Текст о падовима, гордости и потреби за духовном опрезношћу.

Управо онда када човјек повјерује да је један пораз заувијек оставио иза себе и да је тло под ногама коначно чврсто, започиње најтиша и најопаснија борба – борба против сопствене самоувјерености.

marko perkovic tompson

Регион

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

Бесједа Владике Николаја Велимировићаза 33. среду по Духовима не говори о очигледним падовима, већ о оним непримјетним, који започињу у мислима, у осјећају да смо „довољно добри“ и „довољно јаки“, а завршавају се тамо гдје се човјек најмање нада – у поновном сусрету са истом слабошћу, само у другачијем облику.

Бесједа о опрезности оних који мисле да су сигурни

„Који мисли да стоји, нека се чува да не падне.“ (И Кор. 10, 12)

Апостол који даје овакав савјет добро је познавао природу људску и сву њену немоћ. Искуство свакодневно потврђује да тек што се човек усправио из блата гријеховног, већ поново посрће и пада.

Богојављенска водица

Занимљивости

Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

Тек што се излијечио од порока среброљубља, већ пада у порок славољубља. Тек што је пружио руку да помогне сиромаху, гордост га обара на другу страну. Тек што се привикао молитви, већ отвара уста да осуђује оне који још нису стигли дотле, пише Религија.

Или, тек што је осјетио да га Дух Божји води путем спасења, човјек се намеће као учитељ цијелом свијету – и тиме, непримјетно, отјера Духа од себе.

Пад апостола Петра – опомена свима нама

Када је Господ предсказивао ученицима да ће Га се сви одрећи и разбјећи, Петар, самоувјерен у своју постојаност, узвикнуо је:

„Ако се и сви саблазне, али ја нећу.“

Али Господ, прозирући његово срце и видећи већ посијано семе гордости, одговара му:

vladika-nikolaj-velimirović-28082025

Занимљивости

Владика Николај је говорио да је ово највећи српски гријех који се насљеђује од предака

„Ноћас, док пијетао не запјева, три пута ћеш ме се одрећи.“

Ако се такав пад догодио апостолу, и то у непосредној близини Господа, како онда да се не догоди и нама?

Снага није у нама, већ у милости

Зато, браћо, када се подигнемо и повратимо од неког гријеха, када поново станемо усправно, то не треба приписивати себи, већ сили и милости Божјој.

Треба се чувати, обазирати, молити се Богу да поново не паднемо – ни на једну, ни на другу страну – већ да ходимо право путем Господњим.

Молитва за истрајност

Господе свевидећи, помози нам да се усправимо Духом ка Теби.

И када се усправимо, подржи нас да више не падамо.

Теби слава и хвала вавијек. Амин.

Подијели:

Тагови:

besjeda

Sveti Nikolaj Velimirović

vjerovanje

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

Друштво

Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

14 ч

0
РУГИПП: Непрописан упис "државе" у поступку хармонизације без сагласности СПЦ

Република Српска

РУГИПП: Непрописан упис "државе" у поступку хармонизације без сагласности СПЦ

1 д

0
Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Друштво

Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

1 д

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Сутра је Јовањдан, а ово су вјеровања

3 д

0

Више из рубрике

игрица тамагочи

Занимљивости

Тамагочи напунио 30 година

3 ч

0
"Ову теретану треба срушити, страшно је шта раде": Снимак дјевојке на справи за вјежбање изазвао буру

Занимљивости

"Ову теретану треба срушити, страшно је шта раде": Снимак дјевојке на справи за вјежбање изазвао буру

3 ч

0
изолација кућа која чува температуру на великом минусу

Занимљивости

Ова изолација чува топлоту у кући на -30

4 ч

0
Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

Занимљивости

Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

20

50

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

20

39

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

20

36

Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

20

24

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner