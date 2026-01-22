Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

Извор:
Авиони скоро свих великих авио-компанија од "Рајан ера", "Бритиш ервејза" до "Американ ејрланса" имају плава сједишта, а то није случајно.
Водећи дизајнер у области авијације Најџел Гуд, чија фирма већ 30 година сарађује са авио-компанијама, наводи да је њихов посао као дизајнера да истакну бренд авио-компанија и учине га препознатљивим.
- Ипак, наша основна брига је да обезбедимо енетеријер који омогућује комфор и ствара пријатно окружење. Поента је у креирању што мање стресног искуства током путовања, а плава боја изазива смиреност - истиче Гуд.
То потврђује и ауторка "Водича за психологију боја" Анђела Рајт.
- Анксиозност је током љета врло честа, а плава боја има релаксирајући и умирујући ефекат. Везује се за позитивне ствари као што су повјерење, ефикасност, ведрина, свјежина, па не чуди што су се авио-компаније одлучиле за ту боју - каже Рајт.
Тренд плавих сједишта у авионима појавио се прије неколико деценија и опстао је.
