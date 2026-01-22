Logo
Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

Извор:

Курир

22.01.2026

16:05

Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали
Фото: Pexels

Авиони скоро свих великих авио-компанија од "Рајан ера", "Бритиш ервејза" до "Американ ејрланса" имају плава сједишта, а то није случајно.

Водећи дизајнер у области авијације Најџел Гуд, чија фирма већ 30 година сарађује са авио-компанијама, наводи да је њихов посао као дизајнера да истакну бренд авио-компанија и учине га препознатљивим.

- Ипак, наша основна брига је да обезбедимо енетеријер који омогућује комфор и ствара пријатно окружење. Поента је у креирању што мање стресног искуства током путовања, а плава боја изазива смиреност - истиче Гуд.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Сад кукњава са предвиђених мјеста може да почне

То потврђује и ауторка "Водича за психологију боја" Анђела Рајт.

Кликом на линк сазнајте да ли је путнички део авиона заиста чист.

- Анксиозност је током љета врло честа, а плава боја има релаксирајући и умирујући ефекат. Везује се за позитивне ствари као што су повјерење, ефикасност, ведрина, свјежина, па не чуди што су се авио-компаније одлучиле за ту боју - каже Рајт.

Тренд плавих сједишта у авионима појавио се прије неколико деценија и опстао је.

