У Службеном гласнику објављене одлуке о избору Владе Српске

22.01.2026

15:54

Нова Влада Републике Српске
Фото: Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO

"Службени гласник Републике Српске" објавио је данас одлуку о избору предсједника и чланова Владе Републике Српске.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику".

Влада Републике Српске, коју води премијер Саво Минић, изабрана је на посебној сједници Народне скупштине у недјељу, 18. јануара.

Драга Мастиловић изабран је за министра за научно-технолошки развој и високо образовање, Радан Остојић за министра рада и борачко-инвлидске заштите, Раденко Бубић за министра привреде и предузетништва.

Неџад Нед Пуховац нови је министара трговине и туризма, а Ирена Игњатовић министар за породицу, омладину и спорт.

Функцију министра финансија и даље обавља Зора Видовић, унутрашњих послова Жељко Будимир, саобраћаја и веза Зоран Стевановић, а енергетике и рударства Петар Ђокић.

Министар здравља и социјалне заштите је Ален Шеранић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић, а министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде је Анђелка Кузмић, правде Горан Селак и управе и локалне самоуправе Сенка Јујић.

Ово је 19. сазив Владе Републике Српске.

Након објављивања одлуке у "Службеном гласнику" створен су услови да се изврши примопредаја.

Влада Републике Српске

Службени гласник Српске

