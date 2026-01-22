У Службеном гласнику објављене одлуке о избору Владе Српске

22.01.2026
"Службени гласник Републике Српске" објавио је данас одлуку о избору предсједника и чланова Владе Републике Српске.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику".
Влада Републике Српске, коју води премијер Саво Минић, изабрана је на посебној сједници Народне скупштине у недјељу, 18. јануара.
Драга Мастиловић изабран је за министра за научно-технолошки развој и високо образовање, Радан Остојић за министра рада и борачко-инвлидске заштите, Раденко Бубић за министра привреде и предузетништва.
Неџад Нед Пуховац нови је министара трговине и туризма, а Ирена Игњатовић министар за породицу, омладину и спорт.
Функцију министра финансија и даље обавља Зора Видовић, унутрашњих послова Жељко Будимир, саобраћаја и веза Зоран Стевановић, а енергетике и рударства Петар Ђокић.
Министар здравља и социјалне заштите је Ален Шеранић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић, а министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде је Анђелка Кузмић, правде Горан Селак и управе и локалне самоуправе Сенка Јујић.
Ово је 19. сазив Владе Републике Српске.
Након објављивања одлуке у "Службеном гласнику" створен су услови да се изврши примопредаја.
