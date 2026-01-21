Logo
Мљекари дали рок за испуњење захтјева

АТВ

21.01.2026

19:36

0

Премија по литру млијека - 35 фенинга. Први је захтјев мљекара који траже од Владе Српске. Између осталог, траже и да премија по музном грлу износи 500 км.

"Четврти захтјев је да од Млијекопродукта тражимо да наставе примање свог млијека, да не врше обуставу до краја мјесеца, односно до анексом потписаних уговора. Тражимо озбиљнији приступ министарства по питању вишкова млијека", рекао је Милорад Симић, предсједник УО Удружења мљекара Републике Српске.

Мљекари траже и да "Млијекопродукт" настави примање млијека до краја јануара, као и другачији приступ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске у вези са вишковима млијека.

"Ево информације из Млијекопродукта, најновије су да и даље расту залихе, бојим се да ће мали произвођачи имати највише проблема", каже Милорад Арсенић, предсједник Удружења мљекара Републике Српске.

Уколико се не испуне њихови захтјеви најављују и радикалније мјере.

Управни одбор Удружења тражи састанак са премијером у року од 48 часова. Уколико до њега не дође, поручују иду и корак даље. Тражиће оставку премијера, ресорног министра и организовати протесте.

"Надам се да ће бити разумијевања, дали смо овај рок, ми заиста немамо стрпљења, морамо се борити за наш опстанак, опстанак нас и наших породица је упитан", рекао је Анто Шиповац, предсједник Скупштине Удружења из Невесиња.

Министарство пољопривреде неће дозволити да се у Републици Српској просипа млијеко. До рјешења се долази разговором, а не уцјенама, порука је ресорне министарке. Већ сутра све мљекаре позива на састанак.

"Сматрамо да стварање буке, медијског хаоса путем медија, јавности и друштвених мрежа као и пријетње протестима и оставкама неће произвести ни један литар млијека, само ће створити хаос, покушај неког хаоса који институције Републике Српске неће дозволити", рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Министарка поручује да су институције Српске отворене за сарадњу и да министарство и Влада не управљају сектором на основу ултиматума, већ на основу закона, тржишта и података.

мљекари

Влада Републике Српске

