Стевандић: Српска тражи алтернативе за боље разумијевање и у свијету, али и БиХ

21.01.2026

13:42

Коментари:

2
Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је да Српска тражи алтенативе за боље разумијевање у великом свијету, али и у БиХ, "гдје ће ваљда одбацити србофобију и бити паметни и коректни".

Стевандић је навео да на Свјетском економском форуму ове године доминира забринутост, да "слабо иде испијање шампањца", те да је и предсједник Србије Александар Вучић примијетио да нема пуно осмјеха.

"Српска учи на томе примјеру, тражи алтернативе за боље разумијевање у великом свијету, али и у БиХ гдје ће ваљда одбацити србофобију и бити паметни и коректни", написао је Стевандић на друштвеној мрежи "Икс".

Ненад Стевандић

