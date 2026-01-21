Стевандић: Српска тражи алтернативе за боље разумијевање и у свијету, али и БиХ

21.01.2026
13:42
Коментари:2
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је да Српска тражи алтенативе за боље разумијевање у великом свијету, али и у БиХ, "гдје ће ваљда одбацити србофобију и бити паметни и коректни".
Стевандић је навео да на Свјетском економском форуму ове године доминира забринутост, да "слабо иде испијање шампањца", те да је и предсједник Србије Александар Вучић примијетио да нема пуно осмјеха.
"Српска учи на томе примјеру, тражи алтернативе за боље разумијевање у великом свијету, али и у БиХ гдје ће ваљда одбацити србофобију и бити паметни и коректни", написао је Стевандић на друштвеној мрежи "Икс".
У Давосу ове године слабо иде испијање шампањца.И предсједник Вучић је примијетио да нема пуно осмијеха.Забринутост доминира.Српска учи на том примјеру,тражи алтернативе за боље разумијевање у великом свијету али и у БиХ гдје ће ваљда одбацити србофобију и бити паметни и коректни— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) January 21, 2026
