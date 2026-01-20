Нова фискализација даје резултате: Мање прекршајних налога

Аутор:Бојана Винчић
20.01.2026
19:52
Коментари:0
3.673 контроле евидентирања промета преко фискалних каса, 2.041 прекршајни налог, 26 пореских обвезника добило је мјеру привремене забране обављања дјелатности, то је епилог увођења нове фискализације за 2025. годину. У 2024. години издато је 1.388 прекршајних налога, тачније 653 мање него прошле године.
"Поређењем података из 2025. и 2024. године може се закључити да су инспектори Пореске управе у 2025. години у којој је завршен прелазак на нови систем фискализације, извршили мање контрола издавања рачуна, али су и са мање извршених контрола остварили бољи финансијски ефекат и издали више прекршајних налога, што се између осталог може сматрати једним од позитивних ефеката нове фискализације у Српској", саопштено је из Пореске управе.
Извршено је мање контрола али је остварен бољи финансијски ефекат и издато je више прекршајних налога. Нова фискализација је утицала највише на занатске фирме. Жана Арсић, из Занатско предузетничке коморе каже да се још навикавају на фискалне касе и да очекују додатну помоћ Владе Српске кад је у питању сервисирање.
"Имамо други члан закона који предвиђа да у непредвиђеним околностима каса може бити угашена пет дана и да се ретроактивно уносе подаци морамо дефинисати све то са терена. Људи у министарству и у пореској управи морају имати разумијевања за оно што се дешава на терену", каже Жана Арсић, предсједник Занатско-предузетничке коморе Бањалука.
Пословна заједница сматра да је важно да се врше контроле да би сви субјекти на тржишту пословали равноправно.
"Јасно је да ако расту износи средстава која се прикупљају на основу казни да се ради о томе да порески обвезници нису пословали у складу са законом и да имамо значајан број субјеката који се сада појављују кроз процес фискализације. И то је јако битно да би сви други субјекти који послују у складу са законом пословали на равноправним основама са осталима који учествују у пословању", каже Саша Аћић из Уније послодаваца Републике Српске.
Економисти кажу да систем фискализације неће утицати на евентуално затварање малих привредника и њихових дјелатности, него ће допринијети смањењу сиве зоне пословања.
"Пореска управа је кроз измјене закона о фискализацији омогућила да на много једноставнији начин и уз помоћ технолошких иновација да инспектори имају бољи увид у регистроване привредне субјекте", каже Весна Новаковић, економиста.
Новом фискализацијом у Српској одвија се у фазама, прва група обвезника око 27.000 фискализовано је а очекује се још око 29 000 обвезника. Систем је модернизован, а порески обвезници су добили фискалне касе на коришћење од Владе Српске бесплатно уз мјесечни трошак одржавања у износу од 34 марке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
