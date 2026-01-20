Logo
Обрачун који је запалио свијет: Пљуште критике на рачун организатора

Обрачун који је запалио свијет: Пљуште критике на рачун организатора
Фото: Youtube/Jesse James West

Популарни амерички фитнес инфлуенсер и јутјубер, Џеси Џејмс Вест (Jesse James West), поново се нашао у центру пажње након што је објавио видео који је подигао велику прашину. У свом најновијем експерименту, организовао је такмичење под називом „Патуљак против жена“, стављајући на тест физичку снагу, борбене вјештине и издржљивост.

Снага изнад предрасуда

Главна звијезда овог изазова био је Мини Мајк (Mini Mike), познати бодибилдер и спортиста ниског раста, који је већ годинама редован гост на Вестовом каналу. Насупрот њега стајало је неколико изузетно спремних дјевојака из свијета фитнеса и борилачких вјештина.

Такмичари су се огледали у низу дисциплина:

  • Тестови апсолутне снаге: Потисак са клупе и мртво дизање.
  • Агилност и брзина: Полигони са препрекама.
  • Директан окршај: Рвање у рингу гдје су се тестирале технике обарања.

Забава или контроверза?

Иако су наслови Вестових видеа често на ивици сензационализма, сама суштина овог изазова била је да покаже невјероватну релативну снагу коју посједује Мини Мајк. Публика је подијељена – док један дио гледалаца сматра да је формат помало бизаран, већина истиче како Вест на овај начин промовише инклузивност кроз хумор и спорт.

„Циљ је био да покажемо да снага не долази увијек у пакету који очекујете. Мини Мајк је истинска звијера и ове дјевојке су то осјетиле на својој кожи“, поручио је Вест у видео снимку.

Милионски прегледи

Овај видео је у рекордном року прикупио милионе прегледа на платформама YouTube и TikTok, учврстивши Вестову позицију као једног од најкреативнијих, али и најконтроверзнијих стваралаца у фитнес индустрији данашњице. Још једном је доказано да су необични дуели формула за загарантован вирални успјех.

