Обрачун који је запалио свијет: Пљуште критике на рачун организатора

Популарни амерички фитнес инфлуенсер и јутјубер, Џеси Џејмс Вест (Jesse James West), поново се нашао у центру пажње након што је објавио видео који је подигао велику прашину. У свом најновијем експерименту, организовао је такмичење под називом „Патуљак против жена“, стављајући на тест физичку снагу, борбене вјештине и издржљивост.
Главна звијезда овог изазова био је Мини Мајк (Mini Mike), познати бодибилдер и спортиста ниског раста, који је већ годинама редован гост на Вестовом каналу. Насупрот њега стајало је неколико изузетно спремних дјевојака из свијета фитнеса и борилачких вјештина.
Такмичари су се огледали у низу дисциплина:
Иако су наслови Вестових видеа често на ивици сензационализма, сама суштина овог изазова била је да покаже невјероватну релативну снагу коју посједује Мини Мајк. Публика је подијељена – док један дио гледалаца сматра да је формат помало бизаран, већина истиче како Вест на овај начин промовише инклузивност кроз хумор и спорт.
„Циљ је био да покажемо да снага не долази увијек у пакету који очекујете. Мини Мајк је истинска звијера и ове дјевојке су то осјетиле на својој кожи“, поручио је Вест у видео снимку.
Овај видео је у рекордном року прикупио милионе прегледа на платформама YouTube и TikTok, учврстивши Вестову позицију као једног од најкреативнијих, али и најконтроверзнијих стваралаца у фитнес индустрији данашњице. Још једном је доказано да су необични дуели формула за загарантован вирални успјех.
