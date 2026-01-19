Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке

19.01.2026
22:26
Коментари:0
Рукометна репрезентација Србије остала је без шансе да се пласира у главну фазу Европског првенства.
Србији је био потребан тријумф Шпаније над Њемачком, али до тога није дошло, па је српски тим такмичење у групи А завршио на четвртом мјесту, што значи одлазак у квалификације за наредно Свјетско првенство.
Њемачка је савладала Шпанију резултатом 34:32 и као првопласирана екипа прошла у наредну фазу са два освојена бода.
Србија подбацила против Аустрије, све очи упрте у Шпанију
У сусрету селекција које су освојиле медаље на посљедњим Олимпијским играма виђена је квалитетна рукометна утакмица, у којој су Нијемци на крају оправдано славили.
Њемачка репрезентација је од самог почетка имала контролу меча и успјела да упише важну побједу.
