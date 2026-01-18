Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

Извор:
Агенције
18.01.2026
23:08
Коментари:0
Нема већег ватерполо дербија на свијету од оног када се састану Србија и Мађарска.
Управо један такав класик гледали смо у београдској Арени, у мечу који је одлучивао о путнику у полуфинале Европског првенства.
Душан Мандић проговорио након драме у Арени
Србија је послије велике драме славила 15:14 и прошла у борбу за медаље, док ће Мађари о својој судбини одлучивати у посљедњем колу против Шпаније.
Колико страсти доносе дуели двије најтрофејније ватерполо нације на свијету, говори и детаљ из финиша утакмице.
Послије гола којим су Мађари смањили на 14:12 услиједила је бура у базену. У клинчу су се нашли готово сви ватерполисти обје екипе.
Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме
Судије су успјеле да смире ситуацију, а потом искључе Николу Лукића због гурања са једним играчем Мађарске.
У преосталих два минута и 20 секунди Делфини су успјели да одбране предност и тако забиљеже вриједан тријумф.
