Инкер Запрешић најуспјешнија екипа турнира "Винтер куп"

„Бањалука Винтер куп" ове године окупио је око 170 фудбалских екипа из девет земаља региона, а играло се у 11 узрасних категорија. Школа фудбала Инкер Запрешић приграбила је пехар за најуспјешнију екипу, док су разлога за задовољство имали и у београдском Винеру, због освојеног првог мјеста у најмлађој категорији.
Још један сјајан турнир је иза екипе АТВ 2012. Након освајања трофеја у Козарској Дубици и Приједору, приграбили су пехар и у Бањалуци у узрасној категорији до 14 година.
Учесници имају само ријечи хвале за организаторе. Пето издање надмашило је сва претходна, а турнир је један од најмасовнијих на овдашњим просторима. Поред пехара и медаља сачињени су и најбољи тимови у свих 11 категорија.
Опширније у видео прилогу....
