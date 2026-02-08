Logo
Инкер Запрешић најуспјешнија екипа турнира "Винтер куп"

Извор:

АТВ

08.02.2026

21:46

Коментари:

0
Бањалука "Винтер турнир"
Фото: АТВ

„Бањалука Винтер куп" ове године окупио је око 170 фудбалских екипа из девет земаља региона, а играло се у 11 узрасних категорија. Школа фудбала Инкер Запрешић приграбила је пехар за најуспјешнију екипу, док су разлога за задовољство имали и у београдском Винеру, због освојеног првог мјеста у најмлађој категорији.

Још један сјајан турнир је иза екипе АТВ 2012. Након освајања трофеја у Козарској Дубици и Приједору, приграбили су пехар и у Бањалуци у узрасној категорији до 14 година.

Учесници имају само ријечи хвале за организаторе. Пето издање надмашило је сва претходна, а турнир је један од најмасовнијих на овдашњим просторима. Поред пехара и медаља сачињени су и најбољи тимови у свих 11 категорија.

Опширније у видео прилогу....

Тагови:

Бањалука Винтер куп

фудбалер

fudbal

