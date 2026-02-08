Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Извор:
Американка Линдзи Вон доживјела је тежак пад у спусту на Олимпијским играма у Кортини и хеликоптером је морала да буде транспортована са стазе.
Вон је кренула са стартним бројем 13 и са повријеђеним лигаментом кољена, али је пала већ послије неких 300 метара.
Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!
Остала је да лежи у неприродном положају, а са стазе су се јасно чули њени крици.
Видјело се да је при паду прво ударила главом у стазу, а онда се неприродно окренула и остала тако да лежи.
Бризи Џонсон, њена другарица из репрезентације, која је на крају освојила злато у том трентку је буквално била на ивици суза, а чланови америчког тима су се хватали за главу.
No me lo puedo creer— Irene Gómez (@Negmezz) February 8, 2026
Lindsey Vonn, 41 años y el cruzado roto, se cae
Los gritos de dolor 😔pic.twitter.com/1VbMI34Kq9
Притрчали су људи из медицинског тима, који су јој дуго указивали помоћ, а трка је била прекинута добрих 15 минута.
Олимпијска шампионка из 2010. на крају је однијета са стазе. Јасно је да је повреда веома озбиљна и ово би могао да буде дефинитиван крај каријере за чувену Американку.
Линдзи је олимпијска шампионка у спусту из Ванкувера 2010. године.
У Канади је узела бронзу и у супер-џију, док је у Пјончангу 2018. године била трећа у спусту.
