Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Извор:

Агенције

08.02.2026

14:23

Коментари:

0
Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?
Фото: screenshot

Американка Линдзи Вон доживјела је тежак пад у спусту на Олимпијским играма у Кортини и хеликоптером је морала да буде транспортована са стазе.

Вон је кренула са стартним бројем 13 и са повријеђеним лигаментом кољена, али је пала већ послије неких 300 метара.

Линдзи Вон пад

Остали спортови

Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

Остала је да лежи у неприродном положају, а са стазе су се јасно чули њени крици.

Видјело се да је при паду прво ударила главом у стазу, а онда се неприродно окренула и остала тако да лежи.

Бризи Џонсон, њена другарица из репрезентације, која је на крају освојила злато у том трентку је буквално била на ивици суза, а чланови америчког тима су се хватали за главу.

Притрчали су људи из медицинског тима, који су јој дуго указивали помоћ, а трка је била прекинута добрих 15 минута.

Олимпијска шампионка из 2010. на крају је однијета са стазе. Јасно је да је повреда веома озбиљна и ово би могао да буде дефинитиван крај каријере за чувену Американку.

Линдзи је олимпијска шампионка у спусту из Ванкувера 2010. године.

У Канади је узела бронзу и у супер-џију, док је у Пјончангу 2018. године била трећа у спусту.

Тагови:

ЗОИ 2026

зимске олимпијске 2026

zimske olimpijske igre

Милано Кортина 2026

Линдзи Вон

Коментари (0)
