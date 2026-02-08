Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

Извор:
Агенције
08.02.2026
12:46
Коментари:0
Хорор сцене десиле су се на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини.
Чувена скијашица Линдзи Вон доживјела је катастрофалан пад и то при великој брзини, а ово је њен други пад у кратком временском периоду пошто јој се нешто слично десило и у Кран-Монтани када јој је страдало кољено.
Сви су се у тренутку следили и ухватили за главу, а како је све изгледало погледајте у сљедећем узнемирујућем снимку:
No me lo puedo creer— Irene Gómez (@Negmezz) February 8, 2026
Lindsey Vonn, 41 años y el cruzado roto, se cae
Los gritos de dolor 😔pic.twitter.com/1VbMI34Kq9
- Такмичим се на својим петим Олимпијским играма у 41. години, без обзира да ли мислите да је безбједно или не - изјавила је она релативно скоро.
Остали спортови
21 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
3 седм0
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
21 ч0
Остали спортови
21 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму