Logo
Large banner

Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

Извор:

Агенције

08.02.2026

12:46

Коментари:

0
Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!
Фото: screenshot

Хорор сцене десиле су се на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини.

Чувена скијашица Линдзи Вон доживјела је катастрофалан пад и то при великој брзини, а ово је њен други пад у кратком временском периоду пошто јој се нешто слично десило и у Кран-Монтани када јој је страдало кољено.

Сви су се у тренутку следили и ухватили за главу, а како је све изгледало погледајте у сљедећем узнемирујућем снимку:

- Такмичим се на својим петим Олимпијским играма у 41. години, без обзира да ли мислите да је безбједно или не - изјавила је она релативно скоро.

Подијели:

Тагови:

Линдзи Вон

zimske olimpijske igre

зимске олимпијске 2026

ЗОИ 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Скијашка звијезда о Линдзи Вон: "Она је луда"

21 ч

0
Новак Ђоковић

Остали спортови

Ђоковић се огласио и написао за кога навија

1 д

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Олимпијске игре 2026. "Спуст Линдзи Вон у Кортини велики ризик"

3 д

0
"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

Остали спортови

"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

3 седм

0

Више из рубрике

Згодни спортиста самује на ЗОИ, а жене га опсједају: "Могу одмах у твоју собу"

Остали спортови

Згодни спортиста самује на ЗОИ, а жене га опсједају: "Могу одмах у твоју собу"

20 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Скијашка звијезда о Линдзи Вон: "Она је луда"

21 ч

0
Круже језиве теорије о сатанистичким симболима на ЗОИ 2026; Иза свега стоји Хрват?

Остали спортови

Круже језиве теорије о сатанистичким симболима на ЗОИ 2026; Иза свега стоји Хрват?

21 ч

0
Franjo Fon Almen osvajač prva zlatna medalja na Zimskim olimpijskim igrama 2026

Остали спортови

Швајцарац Фрањо први освајач златне медаље на ЗОИ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner