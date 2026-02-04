Олимпијске игре 2026. "Спуст Линдзи Вон у Кортини велики ризик"

Извор:
АТВ
04.02.2026
17:50
Коментари:0
Планирани наступ Линдзи Вон са покиданим укрштеним лигаментом у спусту изазвао је велику пажњу. Специјалисти за кољено упозоравају на ризике које би суперзвезда преузела евентуалним наступом. У Кортини кољено „краљице брзине“ мора да издржи екстремне силе и стабилизује се искључиво мишићима, док се истовремено значајно повећава ризик од нових повреда – почиње трка с временом.
Др Алесандро Масе (Alessandro Massé) директор је Одјељења за ортопедију болнице „Città della Salute“ у Торину.
У разговору за „Gazzetta dello Sport“ истакао је да покидани укрштени лигамент ремети цјелокупну биомеханику кољена.
Врхунске спортисткиње попут Вон, захваљујући снажној околној мускулатури ноге, могу то да компензују.
Остали спортови
Зимске олимпијске игре 2026: Спортска забава, али колико кошта?
Ипак, Масе је признао да лично има резерве и да је ризик велики.
Додатно су и стручњаци из Швајцарске анализирали Вонине олимпијске планове након повреде укрштеног лигамента.
Хирург за кољено др Томас Шнајдер (Thomas Schneider) нагласио је за „nau.ch“ да би наступ у техничким дисциплинама био искључен. Код спуста, међутим, види одређену шансу, јер је мускулатура континуирано под напетошћу и на тај начин помаже стабилизацији кољена.
Спортски физиотерапеут Том Бури (Tom Burri) био је знатно директнији у изјави за швајцарски информативни портал: „Објективно, то није добра идеја“, јер је „вјероватноћа нове повреде кољена значајно повећана“.
Бури, који ради са врхунским спортистима и спортисткињама, поред физичких препрека види и менталне изазове: „Биће велики задатак заиста ићи до граница издржљивости.“ Према његовим ријечима, дијагноза покиданог укрштеног лигамента биће стално присутна.
Остали спортови
Зимске олимпијске игре 2026: Највеће звијезде
Како наводи Бури, у неколико дана до олимпијског спуста неопходно је покушати што прије повратити пуну покретљивост, тако што ће се опустити заштитна напетост мишића.
Јасно је, дакле: до спуста за даме у Кортини у недјељу (11.30 часова) за Линдзи Вон почела је трка с временом.
Остали спортови
7 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 мј0
Друштво
3 мј0
Остали спортови
2 ч1
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
7 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму