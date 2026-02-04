Logo
Large banner

Олимпијске игре 2026. "Спуст Линдзи Вон у Кортини велики ризик"

Извор:

АТВ

04.02.2026

17:50

Коментари:

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026
Фото: Tanjug/AP/Marco Trovati

Планирани наступ Линдзи Вон са покиданим укрштеним лигаментом у спусту изазвао је велику пажњу. Специјалисти за кољено упозоравају на ризике које би суперзвезда преузела евентуалним наступом. У Кортини кољено „краљице брзине“ мора да издржи екстремне силе и стабилизује се искључиво мишићима, док се истовремено значајно повећава ризик од нових повреда – почиње трка с временом.

Др Алесандро Масе (Alessandro Massé) директор је Одјељења за ортопедију болнице „Città della Salute“ у Торину.

У разговору за „Gazzetta dello Sport“ истакао је да покидани укрштени лигамент ремети цјелокупну биомеханику кољена.

Врхунске спортисткиње попут Вон, захваљујући снажној околној мускулатури ноге, могу то да компензују.

олимпијада олимпијске игре

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Спортска забава, али колико кошта?

Ипак, Масе је признао да лично има резерве и да је ризик велики.

Вон: Љекари упозоравају на ризик од накнадних повреда

Додатно су и стручњаци из Швајцарске анализирали Вонине олимпијске планове након повреде укрштеног лигамента.

Хирург за кољено др Томас Шнајдер (Thomas Schneider) нагласио је за „nau.ch“ да би наступ у техничким дисциплинама био искључен. Код спуста, међутим, види одређену шансу, јер је мускулатура континуирано под напетошћу и на тај начин помаже стабилизацији кољена.

Спортски физиотерапеут Том Бури (Tom Burri) био је знатно директнији у изјави за швајцарски информативни портал: „Објективно, то није добра идеја“, јер је „вјероватноћа нове повреде кољена значајно повећана“.

Трка с временом

Бури, који ради са врхунским спортистима и спортисткињама, поред физичких препрека види и менталне изазове: „Биће велики задатак заиста ићи до граница издржљивости.“ Према његовим ријечима, дијагноза покиданог укрштеног лигамента биће стално присутна.

зимске олимпијске игре

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Највеће звијезде

Како наводи Бури, у неколико дана до олимпијског спуста неопходно је покушати што прије повратити пуну покретљивост, тако што ће се опустити заштитна напетост мишића.

Јасно је, дакле: до спуста за даме у Кортини у недјељу (11.30 часова) за Линдзи Вон почела је трка с временом.

Подијели:

Тагови:

Линдзи Вон

ЗОИ 2026

зимске олимпијске 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јута Лердам

Остали спортови

Једна од најљепших спортисткиња стигла на Зимске олимпијске игре

7 ч

0
kad i gdje su održane prve zimske olimpijske igre zoi

Остали спортови

Прве Зимске олимпијске игре: Женама само једна дисциплина, фалило снијега

1 д

0
Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Остали спортови

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

1 мј

0
"ЗОИ у Сарајеву најодвратније – агент KGB је заташкао..."

Друштво

"ЗОИ у Сарајеву најодвратније – агент KGB је заташкао..."

3 мј

0

Више из рубрике

zimske olimpijske igre 2026. winter olympic games

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Спортска забава, али колико кошта?

2 ч

1
zimske olimpijske igre 2026. Winter olympic games 2026

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Највеће звијезде

2 ч

0
Јута Лердам

Остали спортови

Једна од најљепших спортисткиња стигла на Зимске олимпијске игре

7 ч

0
Свесрпски куп за рукометаше: Слога први финалиста

Остали спортови

Свесрпски куп за рукометаше: Слога први финалиста

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner