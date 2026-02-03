Свесрпски куп за рукометаше: Слога први финалиста

Аутор:Андреј Кнежевић
03.02.2026
17:24
Коментари:0
Рукометаши Слоге изборили су пласман у финале Свесрпског купа који се игра у Нишу. Добојлије су у првом полуфиналу били бољи од Леотара којег су добили 27:24 (16:12).
Од самог почетка изабраници тренера Милутина Богдановића су били у водству. Тако су највећу предност у првом полувремену имали у 27. минуту када је на семафору хале Чаир стајало 26:19. Ипак, рукометаши из Требиња су до одласка на одмор постигли три везана поготка за колико-толико прихватљивих 16:12. Занимљиво је да су у посљедњих девет секунди првог дијела Херцеговци остали без Радована Уљаревића и Димитрија Ковача, који су зарадили искључење на два минута.
Иако су имали два играча мање то им није сметало да се серијом 6:0 прво приближе на 16:15. Прво изједначење услиједило је у 38. минуту када је мрежу ривала погодио Марко Анђушић. Код 19:19 тим из Добоја се опет одвојио када је имао предност 25:20 (50. минут). Ни тада се нису предавали играчи Леотара који су на непуна два минута прије краја смањили на 25:24. Тачку на овај полуфинални двобој ставио је Душан Миличевић за коначних 26:24 и за друго финале Свесрпског купа. У побједничком тиму Тодор Милосављевић је дао шест погодака, док је Ђорђе Босић имао 11 одбрана. На другој страни шест голова уписао је Миломир Нинковић.
Овај сусрет пратило је руководство Рукометног савеза Републике Српске са Маринком Умичевићем на челу.
У другом полуфиналу од 18 часова играју Партизан АдмиралБет и Војводина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
