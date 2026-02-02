Logo
Слађана Ерић у 43. години потписала за нови клуб

АТВ

02.02.2026

17:42

згодна одбојкашица слађана ерић
Фото: sladjanaeric1

Док већина спортиста професионалну каријеру завршава у тридесетим годинама, Слађана Ерић наставља помјерати границе и доказивати да године не морају бити препрека врхунском спорту.

Искусна средња блокерка званично је представљена као нова играчица славног грчког клуба Арис из Солуна, који јој је пожелио добродошлицу у тим. Иако је већ загазила у пету деценију живота, Ерић и даље остаје активна на највишем професионалном нивоу.

Рођена је 29. јула 1983. године у Тузли, а одрасла је у Бијељини. Одбојкашку каријеру започела је у Црвеној звезди, чији је дрес носила од 2000. до 2004. године.

Након тога услиједили су ангажмани у иностранству, гд‌је је играла за Албу, Волеро Цирих и Мурсију, прије него што се 2010. године вратила у редове београдског клуба.

Током богате и дуге каријере, ова 183 центиметра висока средња блокерка наступала је и за бројне друге клубове, међу којима су Модена, Галатасарај, Колубара и Партизан.

Након растанка с Партизаном направила је краћу паузу, због чега су многи вјеровали да је ставила тачку на професионално играње.

Ипак, потпис уговора с Арисом јасно показује да Ерић нема намјеру стати. Грчки клуб бит ће јој чак 18. у професионалној каријери, што додатно свједочи о њеној дуговјечности и прилагодљивости.

Осим клупских успјеха, Ерић је наступала и за одбојкашку репрезентацију Србије, а током каријере навикла је на освајање трофеја. У Суперлиги Србије играла је десет финала, од чега је седам пута освајала титулу првака, док у својој колекцији има и три трофеја Купа Србије те два Суперкупа.

Примјер Слађане Ерић још једном потврђује да искуство, професионализам и посвећеност могу продужити спортску каријеру далеко изнад уобичајених граница.

