Остоја Мијаиловић се враћа на утакмицу Партизана

Кошаркаши Партизана гостоваће у уторак екипи Макабија из Тел Авива, а послије неколико мечева утакмици ће присуствовати и предсједник црно-бијелих, Остоја Мијаиловић.
Израелски клуб је у саопштењу пред меч са клубом из Хумске навео да ће први човјек клуба бити гост Макабија, а израелски тим ће приредити и посебну церемонију у знак захвалности Београду и Србији за гостопримство у периоду када је трајао сукоб израелских трупа у Гази.
Кошаркаши Макабија ће носити и банер на којем ће бити порука захвалности „"српским пријатељима који су били уз нас у најтежим тренуцима" стоји у саопштењу Макабија.
Мијаиловић није био на утакмици Партизана још од оставке Жељка Обрадовића, дакле од краја новембра и фамозне утакмице са Панатинаокосом која је уједно била и посљедња Обрадовићева на клупи црно-бијелих.
Још остаје питање да ли ће се Мијаиловић појавити на утакмици коју Партизан у четвртак игра са Панатинаикосом, мада су за то шансе веома мале у овом тренутку.
