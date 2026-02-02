Logo
Large banner

Остоја Мијаиловић се враћа на утакмицу Партизана

Извор:

Телеграф

02.02.2026

17:19

Коментари:

0
Остоја Мијаиловић се враћа на утакмицу Партизана

Кошаркаши Партизана гостоваће у уторак екипи Макабија из Тел Авива, а послије неколико мечева утакмици ће присуствовати и предсједник црно-бијелих, Остоја Мијаиловић.

Израелски клуб је у саопштењу пред меч са клубом из Хумске навео да ће први човјек клуба бити гост Макабија, а израелски тим ће приредити и посебну церемонију у знак захвалности Београду и Србији за гостопримство у периоду када је трајао сукоб израелских трупа у Гази.

Кошаркаши Макабија ће носити и банер на којем ће бити порука захвалности „"српским пријатељима који су били уз нас у најтежим тренуцима" стоји у саопштењу Макабија.

Мијаиловић није био на утакмици Партизана још од оставке Жељка Обрадовића, дакле од краја новембра и фамозне утакмице са Панатинаокосом која је уједно била и посљедња Обрадовићева на клупи црно-бијелих.

Још остаје питање да ли ће се Мијаиловић појавити на утакмици коју Партизан у четвртак игра са Панатинаикосом, мада су за то шансе веома мале у овом тренутку.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Ostoja Mijailović

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковачевић: Додик успио на бројним важним свјетским адресама добити поштовање и уважавање за Српску

Република Српска

Ковачевић: Додик успио на бројним важним свјетским адресама добити поштовање и уважавање за Српску

2 ч

0
Милановић: Одлука Владе Хрватске о дочеку рукометаша отимање државе и изазивање подјела

Регион

Милановић: Одлука Владе Хрватске о дочеку рукометаша отимање државе и изазивање подјела

2 ч

2
Будимир: Наш задатак да омогућимо да се избори одрже несметано

Република Српска

Будимир: Наш задатак да омогућимо да се избори одрже несметано

2 ч

0
Масовни протести у 150 градова Њемачке

Свијет

Масовни протести у 150 градова Њемачке

2 ч

0

Више из рубрике

bogoljub markovic zakucavanje video mega crvena zvezda

Кошарка

Ово је спорно закуцавање: "Неко ће руку сломити Богољубу Марковићу због тога"

3 ч

0
Ko je bogoljub markovic kako igra gdje igra nba aba liga crvena zvezda

Кошарка

Каква игра Богољуба Марковића: "Неко ће руку да му сломи"

3 ч

0
Јокића тукли током цијеле утакмице - ВИДЕО

Кошарка

Јокића тукли током цијеле утакмице - ВИДЕО

9 ч

0
Игокеа

Кошарка

Пораз Игокее у Дубаију

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner