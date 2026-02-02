Logo
Ово је спорно закуцавање: "Неко ће руку сломити Богољубу Марковићу због тога"

АТВ

02.02.2026

15:59

bogoljub markovic zakucavanje video mega crvena zvezda
Фото: Printscreen/Youtube

Богољуб Марковић, кошаркаш Меге, тема је број један након побједе против Црвене звезде гдје се талентовани играч најбоље показао на терену.

У самом финишу Марковић је имао неколико добрих потеза, а закуцавањем секунд прије краја изазвао је бјес стратега Црвено бијелих.

Кошаркаши Меге су у финишу меча водили недостижних пет разлике. Као што је и обичај на кошаркашким утакмицама, играчу престају са игром када је разлика недостижна и чекају да вријеме на сату истекне. Богољуб Марковић је узео лопту са своје половине и заобишао све играче Звезде који нису били заинтересовани и секунд прије краја покушао да закуца лопту у кош.

Одмах након тога бурно је реаговао Саша Обрадовић што су камере и уснимиле. Док је тренер Меге чекао Обрадовића да се рукује, он се окренуо Марковићу и показивао на главу, односно питајући га "да ли си нормалан?".

Кош није признат јер Марковић ипак закаснио мало.

"Мора да научи да се то не ради. На крају крајева, неко ће руку да му сломи за то. Играчки, мало удараш на понос екипе. Можда смо ми јуче били успаванији и неспремни по питању ратничког духа, али у неком тренутку мора да научи да се то не ради", истакао је Обрадовић.

Ипак, Обрадовић је имао и комплименте за Марковића.

"Супер је дјечко и талентован, овако и онако, али… То се не ради", подвукао је Обрадовић.

Спорни тренутак можете да погледате у видеу у прилогу на 13:13.

Ко је Богољуб Марковић – бисер Меге и један од најталентованијих младих кошаркаша Србије

Богољуб Марковић једно је од најзвучнијих младих имена српске кошарке и симбол система КК Мега, клуба који је годинама уназад препознат као расадник талената за европску и свјетску сцену. Рођен је 2005. године у Ужицу, а већ са 19 и 20 година постао је један од носилаца игре у АБА лиги.

богољуб марковић

Кошарка

Каква игра Богољуба Марковића: "Неко ће руку да му сломи"

Марковић игра на позицији крилног центра, висок је преко 210 центиметара, а његова највећа вриједност је комбинација висине, технике и кошаркашке интелигенције. За разлику од класичних „петицa“, он се одлично сналази ван рекета, има стабилан шут са дистанце, добар преглед игре и способност да креира и за себе и за саиграче.

Пут кроз Мегу и сениорску кошарку

Кошаркашки развој везао је за Мегу, гдје је прошао све млађе селекције и рано скренуо пажњу стручне јавности. У јуниорским категоријама освајао је трофеје у регионалним такмичењима, а убрзо је добио прилику и у сениорском тиму.

Да би добио већу минутажу и искуство, један период провео је и на позајмици, гдје је имао запажену улогу и статистику, што је био кључни корак ка његовом пуном афирмисању. Повратком у Мегу, Марковић је постао један од најконстантнијих играча тима у АБА лиги, са двоцифреним учинком у поенима и значајним доприносом у скоку и разигравању.

Посебно је запажен по мирноћи у завршницама утакмица, што је ријеткост за играча његових година.

Репрезентација и међународна сцена

Марковић је стандардни члан млађих репрезентативних селекција Србије, са којима је освајао медаље на европским такмичењима и био међу најистакнутијим појединцима турнира. Његове партије у дресу са државним грбом додатно су учврстиле статус једног од најперспективнијих високих играча своје генерације у Европи.

НБА драфт и будућност

Добре игре у АБА лиги и репрезентацији нису прошле незапажено ни преко Атлантика. Богољуб Марковић је изабран на НБА драфту, чиме је направио велики корак ка најјачој кошаркашкој лиги на свијету. Након драфта, одлучено је да настави развој у Европи, што је чест и провјерен пут за младе европске играче прије коначног одласка у НБА.

Стручњаци га описују као модерног „великог“ играча, профила који је све траженији у савременој кошарци – покретљив, технички поткован и способан да игра на више позиција.

Играч за будућност српске кошарке

Иако још веома млад, Марковић већ сада показује зрелост у игри и карактер који га издваја. Пред њим је период у којем ће физички и тактички напредак бити кључан, али потенцијал који посједује сврстава га међу играче од којих се у наредним годинама с правом много очекује.

Богољуб Марковић није само тренутни бисер Меге – он је један од најозбиљнијих кандидата да у будућности буде важан дио српске кошарке на највишем нивоу.

Закуцавање Марковића

Саша Обрадовић о Марковићу

Богољуб Марковић

Mega

КК Црвена звезда

