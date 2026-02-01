Logo
Пораз Игокее у Дубаију

01.02.2026

Игокеа
Кошаркаши Дубаија побиједили су данас на свом терену екипу Игокее резултатом 94:78 у утакмици 17. кола групе А регионалне АБА лиге.

Најефикаснији у екипи Дубаија био је Двејн Бејкон са 23 поена, док је Алекса Аврамовић додао 14.

Код гостију, најбољи су били Драган Милосављевић и Александар Лазић, који су постигли по 13 поена.

"Ми смо борили се свих 40 минута, дали смо све од себе. Имали смо јаког противника, евролигашка екипа. Имали смо неких недостатака на позицији играча који су повријеђени. Дали смо све од себе, што је најбитније. играли смо добро један период утакмице, поготово другу четвртину. Идемо даље, корак по корак са истом енергијом и истом жељом", рекао је за АТВ кошаркаш Игокее Александар Лазић.

Кошаркаши Дубаија се налазе на првом мјесту на табели групе А са свих 15 побједа, док је Игокеа на четвртој позицији са скором 7/8.

Дубаи ће у посљедњем, 18. колу играти са Партизаном у Београду, док ће Игокеа гостовати Крки.

