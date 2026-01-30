Logo
Табела Евролиге: Звезду мрва дијели од горњег дијела

Извор:

Агенције

30.01.2026

22:28

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Црвене звезде уписали су нову побједу у Евролиги пошто су на свом терену савладали Дубаи у 25. колу.

Изабраници Саше Обрадовића су уписали и петнаесту побједу у Евролиги, па су сада на скору од 15-10.

Како је Монако, послије велике драме, поражен на свом терену, скор је идентичан.

Црвено-бијели су тренутно на диоби 7. мјеста, а требало би напоменути да је Звезда имала исти скор као и Жалгирис и Панатинаикос.

Тако Жалгирис гостује Басконији, као и Панатинаикос Асвелу, па ће крајњи распоред на табели послије овог кола одредити исходи ових дуела.

Када је о врху табеле ријеч, неприкосновен је Фенербахче са скором од 17-7, али и утакмицом мање, слиједе Олимпијакос и Хапоел Тел Авив са скором од 16-8, док Валенсија, Реал Мадрид и Барселона имају скор од 16-9 и распоређени су од 4. до 6. мјеста.

Standings provided by Sofascore

