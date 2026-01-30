Бомба је одјекнула: Никола Јокић је у трци

Извор:
АТВ
30.01.2026
21:26

Страха и разлога за бригу више нема. Никола Јокић остаје кандидат за МВП награду (као и могућност избора у неку од НБА петорки) пошто се враћа на терен на наредном мечу Денвер Нагетса.
Како јавља увијек поуздани новинар ЕСПН-а, Шамс Чаранија репрезентативац Србије ће бити на терену у мечу тима из Колорада против Лос Анђелес Клиперса у ноћи између петка и суботе од 03.00.
То значи да би ипак могао да се бори за своју четврту МВП награду, а услов је да не пропусти више од 17 мечева у сезони.
Додатно, план је да Јокић вјероватно заигра и у недјељном мечу против лидера западне конференције Оклахома Сити Тандера.
Denver's Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday's showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards. pic.twitter.com/2Y6bncli50— Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2026
