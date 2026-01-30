Logo
Бомба је одјекнула: Никола Јокић је у трци

Извор:

АТВ

30.01.2026

21:26

Бомба је одјекнула: Никола Јокић је у трци
Фото: Танјуг/АП

Страха и разлога за бригу више нема. Никола Јокић остаје кандидат за МВП награду (као и могућност избора у неку од НБА петорки) пошто се враћа на терен на наредном мечу Денвер Нагетса.

Како јавља увијек поуздани новинар ЕСПН-а, Шамс Чаранија репрезентативац Србије ће бити на терену у мечу тима из Колорада против Лос Анђелес Клиперса у ноћи између петка и суботе од 03.00.

То значи да би ипак могао да се бори за своју четврту МВП награду, а услов је да не пропусти више од 17 мечева у сезони.

Додатно, план је да Јокић вјероватно заигра и у недјељном мечу против лидера западне конференције Оклахома Сити Тандера.

Тагови:

Никола Јокић

НБА

Denver Nagetsi

