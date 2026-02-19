Глигорић поново предсједник ОО СНСД Челинац

Извор:
Владо Глигорић реизабран је вечерас за предсједника Општинског одбора СНСД-а Челинац на изборној конференцији којој је присуствовао лидер странке Милорад Додик.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао да у Челинцу дјелује профилисана структура људи који имају добру организацију, добијају повјерење грађана и континуирано остварују добре резултате.
"СНСД је узвратио Челинцу за повјерење многим инвестицијама од изградње Спортске дворане до градског моста и много чега. Сада градимо обилазницу вриједну око 13 милиона КМ, а у плану је да након отварања моста у Чесми у Бањалуци урадимо и још један улаз, односно излаз према Челинцу", навео је Додик.
Он је истакао рекао да се СНСД већ сада припрема за ојачавање своје структутре за наредне опште изборе.
"Свјесни смо наших непријатеља који станују у Сарајеву, али и неких на просторима Републике Српске. Чекају нас општи избори и на њима очекујемо апсолутну побједу. Све мање за нас би било неприхватљиво и желимо да са коалиционим партнерима имамо двотрећинску већину. Наставићемо с њима добру сарадњу", рекао је Додик.
Глигорић је рекао да ће радити на јачању страначке инфраструктуре уз подршку руководства странке.
"Наставићемо да у сваком погледу развијамо нашу општину и све њене мјесне задједнице. Најбитније је да Челинац постаје лијепо мјесто за живот", рекао је Глигорић.
Високи функционер СНСД-а Саво Минић каже да је задовољан сарадњом са овом локалном заједницом и са свим оним што овдје може видјети.
"Бројни пројекти који су се односили на ову општину су урађени било да је ријеч о заштити од поплава или привреди", рекао је Минић.
