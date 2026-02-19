АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале

Извор:
АТВ
19.02.2026
22:20
Коментари:0
Кошаркаши Партизана посљедњи су полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа након што су послије продужетка савладали ФМП резултатом 95:90.
“Црно-бијели” потрошили су доста енергије како би нашли мјесто међу четири најбоља тима, а сутра од 20 и 30 играће против Меге за пласман у финале.
Најефикаснији у тријумфу Партизана био је Двејн Вашингтон са 26 поена, пратио га је Исак Бонга са 21.
За екипу ФМП-а 24 поена убацили су Филип Барна и Лазар Стефановић.
Други полуфинални пар у Нишу чине Црвена звезда и Спартак.
Они своју утакмицу играју сутра од 16:30.
