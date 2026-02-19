Logo
Large banner

АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале

Извор:

АТВ

19.02.2026

22:20

Коментари:

0
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале
Фото: ATV

Кошаркаши Партизана посљедњи су полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа након што су послије продужетка савладали ФМП резултатом 95:90.

“Црно-бијели” потрошили су доста енергије како би нашли мјесто међу четири најбоља тима, а сутра од 20 и 30 играће против Меге за пласман у финале.

Најефикаснији у тријумфу Партизана био је Двејн Вашингтон са 26 поена, пратио га је Исак Бонга са 21.

За екипу ФМП-а 24 поена убацили су Филип Барна и Лазар Стефановић.

Други полуфинални пар у Нишу чине Црвена звезда и Спартак.

Они своју утакмицу играју сутра од 16:30.

Подијели:

Тагови :

КК Партизан

Kup Radivoja Koraća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

Кошарка

Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

4 ч

0
Звезда у полуфиналу Купа

Кошарка

Звезда у полуфиналу Купа

1 д

0
Куп Кораћа добио првог полуфиналисту – Спартак срушио Златибор у Чаиру!

Кошарка

Куп Кораћа добио првог полуфиналисту – Спартак срушио Златибор у Чаиру!

1 д

0
Партизан изабрао играче за Куп Кораћа: Враћају јуниоре са позајмице?

Кошарка

Партизан изабрао играче за Куп Кораћа: Враћају јуниоре са позајмице?

2 седм

0

Више из рубрике

Куп "Мирза Делибашић": У петак почиње завршни турнир у Борику

Кошарка

Куп "Мирза Делибашић": У петак почиње завршни турнир у Борику

4 ч

0
Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

Кошарка

Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

4 ч

0
Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

Кошарка

Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

9 ч

0
Јокић открио до када ће да игра кошарку

Кошарка

Јокић открио до када ће да игра кошарку

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Централне вијести, 19.02.2026.

23

00

Звезда побиједила Лил и „отворила врата“ осмине финала Лиге Европе!

22

48

Глигорић поново предсједник ОО СНСД Челинац

22

46

Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

22

31

Издато упозорење: "Напустите Иран"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner