Партизан изабрао играче за Куп Кораћа: Враћају јуниоре са позајмице?

Агенције

04.02.2026

17:35

Фото: Tanjug / AP

Кошаркашки клуб Партизан је одредио тим од 11 играча који ће наступати на Купу Радивоја Кораћа.

Куп Радивоја Кораћа се 2026. године одржава у Нишу, хали Чаир, од 18. до 21. фебруара.

Кошаркаши Партизана ће играти против ФМП Железника, а уколико побједи у полуфиналу иде на бољег из дуела Мега - ОКК Београд.

Црно-бијели ће играти са 11 играча на Купу Радивоја Кораћа, а међу тих 11 играча биће двојица јуниора – Урош Даниловић и Ђорђе Шекуларац.

"Како Моцарт Спорт сазнаје, тим из Хумске ће, усљед недовољног броја здравих домаћих играча, са позајмице из ваљевског Металца вратити Уроша Даниловића и Ђорђа Шекуларца, док се очекује да у коначан тим ускоче момци из јуниорско-кадетске селекције.

Они су, такође, писали о томе како ће остатак тима изгледати:

"Њима ће помагати искуснији - Аријан Лакић, Алексеј Покушевски и тек придошли Алекса Раданов, док у стању да помогну неће бити капитен Вања Маринковић и Марио Накић. Тако остаје још да се одаберу четири странца која по правилима имају право да наступају. С обзиром на промјену акта, натурализација више није дозвољена као у прошлим временима. Самим тим, Пењароја ће морати да бира између Стерлинга Брауна, Камерона Пејна, Бруна Фернанда, Двејна Вашингтона, Дилана Осетковског, Исака Бонге и Ника Калатеса. Што показује да ће морати да прецрта тројицу. Морао би још и више да због повреде или неспремности ван тима нису Карлик Џонс, Шејк Милтон, Џабари Паркер и Мика Муринен", стоји у тексту даље.

КК Партизан

Kup Radivoja Koraća

košarkaši

