Партизан спрема отказ Ненаду Стојаковићу

Курир

03.02.2026

17:46

1
Актуелном тренеру ФК Партизан Ненаду Стојаковићу одбројани су дани у Хумској!

Према писању "Mozzartsporta", у Хумској размишљају о смјени актуелног шефа стручног штаба, пошто је то једини логичан сплет околности.

У Партизану су сви сложни да Стојаковић треба да "лети" и та одлука се ускоро очекује, пренио је поменути портал.

Стојаковић је у новембру наслиједио Срђана Благојевића на клупи и за нешто више од два мјесеца је срушио све оно што је позитивно било урађено од љетос.

Чекамо ново име које ће сјести на врелу клупу Партизана како би поправио све оно што је Стојаковић покварио.

ФК Партизан

Ненад Стојаковић

