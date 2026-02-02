Logo
Адин Личина у Јувентусу

Извор:

Аваз

02.02.2026

16:45

Фото: Printscreen/X

Адин Личина, 19-годишњи фудбалер, нови је играч Јувентуса. Талентовани везњак у Торино долази из минхенског Бајерна, а у првој фази наступаће за Juve Next Gen, развојни тим италијанског великана.

Бајерн је у трансфер укључио клаузулу према којој ће добити 30 одсто од евентуалне будуће продаје, што јасно показује да Нијемци и даље вјерују у Личинин потенцијал. Његов долазак у Јувентус оцијењен је као један од занимљивијих потеза овог прелазног рока.

Личина је рођен у Ландшуту у Њемачкој, док му породични коријени воде с Балкана, тачније из Бијелог Поља. Има право наступа за три репрезентације – Њемачку, Босну и Херцеговину и Црну Гору – а до сада је носио дрес омладинских селекција Њемачке.

С обзиром на то да још није дебитовао за сениорску репрезентацију Њемачке, Личина и даље има могућност промјене спортског држављанства, што оставља отворена врата и за потенцијални наступ у дресу репрезентације Босне и Херцеговине.

