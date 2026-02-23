Лукашенко: Свијет у новој безобзирној трци у наоружању

Извор:
Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко изјавио је да је свијет увучен у још једну безобзирну трку у наоружању, укључујући и нуклеарно оружје.
"Запад намјерно подстиче војну хистерију, војни буџети земаља НАТО-а стално расту, а темпо милитаризације Европе, посебно наших западних сусједа, се убрзава. Свијет је увучен у још једну безобзирну трку у наоружању, укључујући и нуклеарно", рекао је Лукашенко за бјелоруску новинску агенцију Белта.
Он је навео да је систем контроле и равнотеже, који је раније обезбјеђивао европску безбједност, онеспособљен.
Лукашенко сматра да је примарни задатак свих људи широм свијета да учине све што је могуће како би спријечили нови свјетски покољ.
Он је подсјетио да ће се ове године обиљежити 85 година од почетка Другог свјетског рата, када је свијет задесила велика трагедија коју су народи СССР-а превазишли по цијену огромних губитака и патње.
