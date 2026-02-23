Logo
Медведев: Русија тежи побједи, али цијена те побједе је важна

23.02.2026

15:44

Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Москва тежи побједи, али је цијена те побједе важна, изјавио је замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

"Чувајте себе, чувајте своје вољене, јер нам је потребна побједа, али је цијена побједе важна", рекао је Медведев у разговору са војним особљем.

Он је напоменуо да наставак непријатељстава служи као гаранција опстанка за одређене лидере кијевског режима.

"За дио руководства те државе, како год да их описујемо и какве год епитете да користимо, разумијемо да је наставак војних акција, једноставно речено, наставак њихових живота", нагласио је Медведев.

Петер Сијарто

Свијет

Мађарска ставила вето на усвајање 20. пакета санкција против Русије

Говорећи о наоружању, Медведев је истакао да је Русија постала водећа земља у области беспилотних система, иако се то раније није сматрало јаком граном руске намјенске индустрије.

"У прошлости се вјеровало да беспилотни системи нису наша јача страна. Да, то је тачно. Ракете - да, авиони - да, тенкови - да, и још много тога. Али дронови - то није била наша јача страна. А сада смо водећа земља у том погледу", навео је Медведев.

Он је додао да су индустрију беспилотних летјелица готово "од нуле" створили ентузијасти на почетку специјалне војне операције, јер у то вријеме практично није било претходне дискусије о дроновима.

