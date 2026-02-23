Медведев: Русија тежи побједи, али цијена те побједе је важна

"Чувајте себе, чувајте своје вољене, јер нам је потребна побједа, али је цијена побједе важна", рекао је Медведев у разговору са војним особљем.

Он је напоменуо да наставак непријатељстава служи као гаранција опстанка за одређене лидере кијевског режима.

"За дио руководства те државе, како год да их описујемо и какве год епитете да користимо, разумијемо да је наставак војних акција, једноставно речено, наставак њихових живота", нагласио је Медведев.

Говорећи о наоружању, Медведев је истакао да је Русија постала водећа земља у области беспилотних система, иако се то раније није сматрало јаком граном руске намјенске индустрије.

"У прошлости се вјеровало да беспилотни системи нису наша јача страна. Да, то је тачно. Ракете - да, авиони - да, тенкови - да, и још много тога. Али дронови - то није била наша јача страна. А сада смо водећа земља у том погледу", навео је Медведев.

Он је додао да су индустрију беспилотних летјелица готово "од нуле" створили ентузијасти на почетку специјалне војне операције, јер у то вријеме практично није било претходне дискусије о дроновима.