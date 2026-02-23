Извор:
РТ Балкан
23.02.2026
12:33
Скандал око Ендруа Маунтбатен-Виндзора, брата краља Велике Британије Чарлса III, у вези са досијеима финансијера Џефрија Епстина, разоткрио је прави "циркус наказа" унутар елите земље, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.
"Не желим то да кажем, јер се у историјском контексту такав феномен дешавао када су се приказивали људи са физичким инвалидитетом. Али имам утисак да је свијет напустио одређене ствари, једноставно схвативши да улази у нову фазу свог развоја. Али нека мјеста на мапи, неке заједнице људи, остале су заглављене у том старом менталитету. Погледајте шта се тамо дешава", рекла је Захарова у интервјуу за ТАСС.
Коментаришући везе бившег принца са Епстином, она је напоменула да је међународна заједница добила доказе о томе како, "док су проглашавали посвећеност људским правима и спремност да се носе са најмањим кршењима међународног права", изненада се испоставило да Британци прикривају најстрашније злочине сопствене владајуће елите.
"Не изоловано, не само повремено, не као 'дешава се'. Не. Већ системске, монструозне, оно што се одувек сматрало злочинима. Злочини против дјеце, извините, али овде не може бити никаквог алтернативног гледишта или било какве примјене нове етике", додала је Захарова.
Напоменула је да је Ендру управљао новцем, ресурсима и учествовао у разним политичким и информативним кампањама.
Према ријечима Захарове, оно што се догодило указује на то да су британски МИ5 и МИ6 игнорисали поступке Ендруа Маунтбатен-Виндзора.
"Били су савршено свјесни шта он ради, јер су, наравно, прислушкивали све телефоне. Прислушкивали су и шпијунирали, наравно, чланове своје елите, представнике своје елите", додала је.
Према њеним ријечима, британске службе се баве интригама и користе разне материјале.
"Знали су шта он ради. И то су прикрили. А истовремено су измишљали приче о томе како је Русија лоша, протерали наше дипломате, уништили билатералне односе између људи, између држава, између друштава. Било је немогуће замислити да ће се то тако јасно показати, али видимо то", закључила је.
