Logo
Large banner

Фотографија са хапшења бившег принца Ендруа осванула у Лувру

Извор:

Индекс

23.02.2026

11:27

Коментари:

0
Принц Ендру-Лувр
Фото: Инстаграм/everyonehateselon_

Прије петнаест минута, Мона Лиза и Венера Милоска добиле су новог комшију, Ендруа Маунтбатена-Виндзора. Активисти су окачили фотографију хапшења британског принца у музеју Лувр у Паризу како би показали „како ће га свијет памтити“, извјештава Евроњуз .

Британска антимилијардерска група „Сви мрзе Илона“ јуче је објавила фотографију на зиду познатог француског музеја, са натписом „Сада се зноји“. То је референца на катастрофалан интервју са Емили Мејтлис у емисији „Newsnight“ из 2019. године, у којем је бивши принц тврдио да се не може знојити и да је тужитељка Вирџинија Ђуфр стога лагала да га је видјела како се зноји у ноћном клубу.

Ђуфр, која је прошле године извршила самоубиство , оптужила је Маунтбатен-Виндзор да је имао секс са њом када је била малољетна, а коју је трговао педофил, финансијер Џефри Епштајн.

Хапшење након објављивања Епштајнових докумената

Фотографија приказује Маунтбатен-Виндзора на задњем сједишту Ренџ Ровера након што је напустио полицијску станицу у Норфолку. Провео је 11 сати у притвору након што је ухапшен у четвртак због сумње на злоупотребу службеног положаја. То је било прво хапшење високог члана британске краљевске породице од хапшења краља Чарлса I 1647. године.

Принц Ендру

Свијет

Познато на шта је бивши принц највише трошио : "Као да не троше властити новац"

Група „Сви мрзе Илона“ подјелила је видео на Инстаграму својих чланова на којем је објавила фотографију, уз натпис: „Кажу 'окачите га у Лувр'. Па смо и урадили.“

„Мислили смо да ћемо бившем принцу Ендруу показати како ће га свијет памтити постављањем ове култне фотографије хапшења у Лувр“, рекла је група за Ројтерс. „Надајмо се да је ово само почетак. Правда за све Епштајнове жртве.“ Особље Лувра је уклонило фотографију 15 минута касније.

Могуће уклањање из линије насљеђивања

Маунтбатен-Виндзор је ухапшен након што је америчка влада објавила милионе докумената везаних за Епштајна. Међу њима су биле копије имејлова који су наводно показивали да је Маунтбатен-Виндзор дијелио повјерљиве информације са Епштајном док је радио као британски трговински изасланик. Маунтбатен-Виндзор и даље негира било какву криви дјела.

Бивши војвода од Јорка остаје осми у реду за престо, а прошле недјеље је објављено да влада сер Кира Стармера разматра закон којим би се Ендру уклонио из линије насљеђивања, спријечавајући га да икада постане краљ.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

princ Endru

Luvr

краљевска породица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сара Фергусон

Свијет

Гдје се "крије" бивша војвоткиња Сара Фергусон након скандала са Епстином?

20 ч

0
На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

Свијет

На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

1 д

2
Принц Ендру

Свијет

Ендру имао милионски договор са Епстином

2 д

0
Принц Ендру

Свијет

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

2 д

0

Више из рубрике

Најава градње контроверзног моста изазива бијес на Сицилији: "13,5 милијарди евра које би могле уништити Италију"

Свијет

Најава градње контроверзног моста изазива бијес на Сицилији: "13,5 милијарди евра које би могле уништити Италију"

1 ч

0
Захарова: Епстинови досијеи бацили свјетло на оне који су осуђивали Москву

Свијет

Захарова: Епстинови досијеи бацили свјетло на оне који су осуђивали Москву

1 ч

0
Кејт Мидлтон и принц Вилијам

Свијет

Вилијам и Кејт игнорисали питање о скандалу који тресе краљевску породицу

2 ч

0
Софија Коетсиер

Свијет

Софија је отишла у Африку, а онда јој се гуви сваки траг: Овако почиње језива мистерија

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

51

Расписани избори у девет јединица локалне самоуправе у Србији

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner