23.02.2026
Прије петнаест минута, Мона Лиза и Венера Милоска добиле су новог комшију, Ендруа Маунтбатена-Виндзора. Активисти су окачили фотографију хапшења британског принца у музеју Лувр у Паризу како би показали „како ће га свијет памтити“, извјештава Евроњуз .
Британска антимилијардерска група „Сви мрзе Илона“ јуче је објавила фотографију на зиду познатог француског музеја, са натписом „Сада се зноји“. То је референца на катастрофалан интервју са Емили Мејтлис у емисији „Newsnight“ из 2019. године, у којем је бивши принц тврдио да се не може знојити и да је тужитељка Вирџинија Ђуфр стога лагала да га је видјела како се зноји у ноћном клубу.
Ђуфр, која је прошле године извршила самоубиство , оптужила је Маунтбатен-Виндзор да је имао секс са њом када је била малољетна, а коју је трговао педофил, финансијер Џефри Епштајн.
Фотографија приказује Маунтбатен-Виндзора на задњем сједишту Ренџ Ровера након што је напустио полицијску станицу у Норфолку. Провео је 11 сати у притвору након што је ухапшен у четвртак због сумње на злоупотребу службеног положаја. То је било прво хапшење високог члана британске краљевске породице од хапшења краља Чарлса I 1647. године.
Група „Сви мрзе Илона“ подјелила је видео на Инстаграму својих чланова на којем је објавила фотографију, уз натпис: „Кажу 'окачите га у Лувр'. Па смо и урадили.“
„Мислили смо да ћемо бившем принцу Ендруу показати како ће га свијет памтити постављањем ове култне фотографије хапшења у Лувр“, рекла је група за Ројтерс. „Надајмо се да је ово само почетак. Правда за све Епштајнове жртве.“ Особље Лувра је уклонило фотографију 15 минута касније.
Маунтбатен-Виндзор је ухапшен након што је америчка влада објавила милионе докумената везаних за Епштајна. Међу њима су биле копије имејлова који су наводно показивали да је Маунтбатен-Виндзор дијелио повјерљиве информације са Епштајном док је радио као британски трговински изасланик. Маунтбатен-Виндзор и даље негира било какву криви дјела.
Бивши војвода од Јорка остаје осми у реду за престо, а прошле недјеље је објављено да влада сер Кира Стармера разматра закон којим би се Ендру уклонио из линије насљеђивања, спријечавајући га да икада постане краљ.
