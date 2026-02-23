Logo
Вилијам и Кејт игнорисали питање о скандалу који тресе краљевску породицу

Извор:

Индекс

23.02.2026

10:51

Коментари:

0
Кејт Мидлтон и принц Вилијам
Фото: Таnjug/Jaimi Joy/Pool Photo via AP

Принц Вилијам и Катарина, принцеза од Велса, стигли су на додјелу награда БАФТА у лондонској Ројал Фестивал Хол у недјељу увече, али њихов долазак није прошао без срамоте.

Стигли су на црвени тепих само три дана након што је објављена вијест да је Ендру Маунтбатен Виндзор ухапшен у Сандрингему, на свој 66. рођендан.

Незгодно питање на црвеном тепиху

За ту прилику, Вилијам (43) је изабрао бордо сомотску јакну, док је Кејт (44) носила дугу, лепршаву ружичасту хаљину. Организатори су затворили црвени тепих како би пар могао да уђе без гужве, али је ипак дошло до једне свађе.

У једном тренутку, неко из публике их је директно питао: „Да ли је монархија у опасности?“ Вилијам и Кејт нису реаговали, већ су само наставили даље и завршили свој долазак по протоколу.

Повратак награде БАФТА послије три године

Ово је био њихов први заједнички наступ на додјели БАФТА награда у посљедње три године. Посљедњи пут су се заједно појавили на црвеном тепиху 2023. Вилијам је дошао сам 2024. и тада је рекао да му се супруга не може придружити јер се опоравља од лијечења рака. Прошле године су прескочили додјелу, па је њихов недјељни наступ многима привукао пажњу.

Принц Ендру

Свијет

Познато на шта је бивши принц највише трошио : "Као да не троше властити новац"

Краљевски пар је наводно већи дио недјеље провео са својом дјецом, принцом Џорџом (12), принцезом Шарлот (10) и принцом Лујем (7), који су били на школском распусту. Вилијам је такође био на додјели награда у званичном својству, као предсједник Британске академије за филмску и телевизијску умјетност.

Током церемоније, уручио је награду БАФТА Фелловери, највише признање Академије, Дами Дони Ленгли, предсједници NBCUniversal Entertainment, за њен допринос филму. Програм је такође укључивао наступе K-поп групе Demon Hunters са пјесмом „Golden“, док је британска пјевачица Џеси Вер одала почаст током сегмента „In Memoriam“.

(индекс)

