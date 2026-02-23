Ужас! Аутобус пун путника слетио са пута, најмање 19 погинуло

Извор:
Најмање 19 људи је погинуло када је аутобус слетио са планинског пута на западу Непала, саопштено је из полиције.
У саопштењу се наводи да је у аутобусу било укупно 44 људи, а до сада је идентификовано само девет погинулих.
Један Новозеланђанин и један кинески држављанин су међу 25 повријеђених.
Аутобус се кретао ка непалској пријестоници Катмандуу из туристичког града Покхаре када је пао у дубину од 200 метара са пута код Бехигата у округу Дадинг, 80 километара западно од Катмандуа, преноси Синхуа.
Повријеђени су пребачени у болнице у Катмандуу.
Саобраћајне несреће су честе у углавном планинском дијеу Непала гдје су услови на путевима лоши. Стотине људи годишње погину у саобраћајним несрећама у Непалу.
