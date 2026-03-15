Има ухапшених, четворо повријеђено: Детаљи тешке несреће у Бањалуци

Стеван Лулић

15.03.2026

20:35

Удес на Лаушу
Четири особе су повријеђене, а једна је ухапшена након тешке несреће која се догодила у бањалучком насељу Лауш, сазнаје АТВ.

Несрећа се догодила у 18:40 сати у Карађорђевој улици, а у њој су учествовала два аутомобила.

Ове информације потврђене су за наш портал из Полицијске управе Бањалука.

Удес на Лаушу

"У незгоди су четири лица задобила тјелесне повреде", речено је за АТВ из ПУ Бањалука.

"Један возач, који није задобио повреде, је лишен слободе, јер је код истог утврђено присуство од 2,52 г/кг алкохола у организму", истакли су из полиције.

Наглашавају да је на мјесту незгоде извршен увиђај, те да током истог није било обуставе саобраћаја.

