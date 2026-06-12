Велике промјене на граници: Мање чекања за бх. превознике

Аутор:АТВ
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Вишедневна чекања бх. превозника на границама са Хрватском ускоро би могла да буду знатно смањена захваљујући новом споразуму између Босне и Херцеговине и Хрватске.
Споразумом је број граничних прелаза највише категорије за инспекцијски надзор робе повећан са два на пет, што би требало да растеретити најоптерећеније прелазе и убрза промет робе.
Никола Грбић, предсједник Удружења за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске, казао је за "Независне новине" да је потписаним споразумом између БиХ и Хрватске омогућено да гранични прелаз Градишка остане отворен, али и да се прошире капацитети за обављање инспекцијских контрола.
"Надамо се да ће на неколико граничних прелаза у наредним данима бити отворене фитосанитарне инспекције, што ће значајно олакшати прелазак границе и смањити гужве. Мислим да ће тада саобраћај бити много једноставнији и ефикаснији", рекао је Грбић.
Како је појаснио, највећа задржавања и даље се биљеже на граничном прелазу Градишка.
"Као и увијек, највећа чекања на прелазу Градишка, али имамо најаве да ће на прелазима Изачић, Каменско и Свилај бити уведени фитосанитарни прегледи, што ће убрзати проток робе и растеретити најоптерећеније прелазе", истакао је Грбић.
Он је додао да се врло брзо очекује примјена нових процедура на граничним прелазима, што би требало да допринесе бржем и ефикаснијем промету робе.
Мирко Ивановић, члан Конзорцијума "Логистика БиХ", казао је за "Независне новине" да су задржавања на границама тренутно знатно краћа него претходних дана.
"Камиони из БиХ тренутно на границама чекају од пет до осам часова, што је много боље него прошле седмице, када су возачи на појединим прелазима чекали данима", рекао је Ивановић.
Према његовим ријечима, проширење могућности за обављање инспекцијских прегледа на више граничних прелаза представљаће велико олакшање за транспортни сектор.
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"То ће нам много помоћи, јер ће Градишка и Бијача бити растерећене. Возила која превозе робу подложну инспекцијским контролама више неће морати да користе само ова два прелаза", нагласио је Ивановић.
Он је појаснио да је досадашњи режим стварао додатне трошкове и застоје, посебно за превознике из Федерације БиХ, који су због обављања инспекцијских прегледа морали да долазе на гранични прелаз Градишка.
Истиче да привремени нови гранични прелаз у Градишци још нема капацитете за обављање свих инспекцијских контрола, због чега се и даље примјењује посебан режим.
"Камиони преко новог моста долазе до привременог терминала, гдје се паркирају, а потом хрватска полиција, када се прикупи одређени број возила, организовано спроводи камионе до старог граничног прелаза ради обављања инспекцијских прегледа", рекао је Ивановић.
Подсјетимо, предсједавајућа Савјета министара БиХ Борјана Кришто и предсједник Владе Хрватске Андреј Пленковић потписали су 8. јуна нови уговор о граничним прелазима између двије земље.
"По садржају ранијег уговора имали смо само два прелаза највише категорије - Бијачу и Градишку. Сада, према новом уговору, имамо пет граничних прелаза за контролне прегледе робе под свим инспекцијским надзорима. Ту је и шести прелаз Стара Градишка, који ће преузети ту улогу када нови мост постане потпуно оперативан и у функцији", изјавила је Кришто, пипу Независне.
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