Федерални Дом народа усвојио Закон о Новој Жељезари Зеница

Аутор:Весна Азић
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Када нема новца, нема инвеститора и нема јасног плана како компанију вратити на ноге, рјешење је донијети посебан закон. Тако би се укратко могла описати прича о Новој Жељезари Зеница, због које су федерални парламентарци посљедњих дана расправљали о такозваном ,,lex specialis''.
Радници мјесецима незадовољни, кажу да нису заштићени. Кап која је прелила чашу била је информација да се обуставља исплата регреса. Речено им је уколико закон буде усвојен и од стране Дома народа, као што јесте, плате треба да траже од Владе ФБиХ и Синдиката.
,,Ми већ видимо свој крај. Нама је одсвирано. Заустављена је мање- више производња. Оно што се хвалило посљедњих пет мјесеци, далеко је било од истине. Слажем се с вама да је ово притисак на Дом народа. Притисак се врши данима на све могуће начине. Вјерујем да ће данас завршити као и што је у уторак завршило на Парламенту.“, рекао је Рашид Фетић, предсједник Синдиката Нове Жељезаре Зеница.
Након Представничког дома, на потезу је био и федерални Дом народа. Подршка није изостала, а образложење је мање- више исто код свих који су гласали за, укупно њих 57, кажу радници морају бити заштићени, а Жељезара сачувана.
,,С овим законом имамо могућност да се поступак доведе у ред, да се утврде стварне обавезе, да се провјери пословање, да се заштите радници, укључе повјериоци, испита одговорност и да се прије свега настави производња“, рекао је Ведран Лакић, министар енергије, рударства и индустрије ФБиХ.
Оно што се, међутим, много ријеђе чуло јесу одговори на питања која највише занимају раднике и Управу. Колико ће то коштати, ко ће платити рачуне, колико дуго ће трајати ванредна управа? И најважније, постоји ли уопште план осим одгађања стечаја? Умјесто конкретних бројки и рокова причало се о стратешким интересима, спашавању индустрије и очувању радних мјеста. Све звучи добро, али ни једна од тих фраза сама по себи не пуни производне хале нити враћа фабрику у погон.
„Како тад није био стратешки интерес Владе, кад сте имали све и један алат у својим рукама да купите 92 посто са ваших осам посто и затворите комплетан процес од Приједора до Зенице“, казао је Горан Булајић, делегат ДФ у Дому народа ПФБиХ.
,,Ја желим да кажем да не вјерујем да ће овај закон на било који начин ријешити проблеме Жељезаре. Шта више, мислим да ће их додатно услужити. Не мислим да ће овај закон спасити НЖЗ. Овај закон је написан као да не постоји правни систем у Федерацији, дословно. Исто као да су нека дјеца узела писала списак лијепих жеља. Да сте били храбри, као што нисте, имали сте друго рјешење“, рекао је Харис Захирагић, делегат СДА у Дому народа ПФБиХ.
Влада законом жели преузети контролу над Новом Жељезаром како би добила наставак интегралне производње под било коју цијену – барем до октобра, коју ће у коначници да финансира искључиво Нова Жељезара. Парламентарце су позвали да у потпуности буду свјесни ове околности и личне одговорности прије гласања, јер правни тим већ активно ради у овом смјеру.
„Бојимо се да ће грађани Федерације БиХ и Зенице гледати много гори сценариј у случају усвајања закона – сценариј у којем ће радници на крају завршити без плата, доприноса, отпремнина и увезаног стажа, а потом на протестима, баш као радници рудника, Криваје и других фирми које су уништене“, наводи се у писму федералним заступницима и делегатима Нове Жељезаре Зеница.
Ово су непопуларне одлуке и свјесни смо тога, међутим, важно је да се истина изнесе колико год тешка била, кажу за АТВ из зеничке Жељезаре. Данас су, могло би се рећи, добили нову шансу. Да ли су добили и будућност, то за сада не зна нико. Најмање они који су током расправе најгласније тврдили да имају рјешење.
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