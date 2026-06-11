Усвојене измјене и допуне Закона о платама у институцијама БиХ

Аутор:АТВ
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Основица плата за државне службенике и намјештенике порасла је са 630 КМ на 690 КМ. Овим повећањем нису обухваћени политичари, тј. изабрана и именована лица.
„Што је добро јесте да смо испунили један битан предуслов, озаконили захтјев да запослени могу добити ретроактивну плату од 1.1. до 31.12 РЕЗ Ја вјерујем да ће Предсједништво бити на нивоу задатка и предложити буџет који ће бити усвојен у оба Дома, како би се могло конзумирати право из овог закона“, казао је Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПС БиХ.
Предсједништво БиХ одбило је приједлог буџета. Подсјећамо, против је био Жељко Комшић, а суздржан Денис Бећировић јер буџетом није ријешено финанцирање БХРТ-а и институција културе на нивоу БИХ. Једини глас за, је био глас Жељке Цвијановић.
„Оно што буде у мојој моћи ја ћу учинити и вршити притисак да се тај буџет што прије усвоји. Наравно, био би сретан да су уврштене те институције из области културе. Међутим, ако тај проблем није ријешен протеклих деценија, сасвим сигурно неће бити адекватно ријешен ни у овом буџету“, рекао је Кемал Адемовић, предсједавајући Дома народа ПС БиХ.
Одржавање сједнице Дома народа било је упитно, јер су ХДЗ-ови делегати најавили одсуство.
„Морам нагласити да је и ова сједница заказана мимо пословника, да не набрајам по други или по трећи пут чланке који нису испоштовани. Јер ко је гласао за овај Закон на прошлој сједници Дома народа – ХДЗ, ми, и ми смо допринијели да то буде“, рекла је Марина Пендеш, делегат Клуба хрватског народа у Дому народа ПС БиХ.
Усвојеним законским рјешењем предвиђено је замрзавање плата политичких представника у институцијама БиХ, то ће, већ сада најављују делегати представљати проблем.
„Замрзава се основица једном дијелу корисника и предлагачи тог амандмана вјерују да ће то грађани препознати као скромност, нашу скромност, који желимо умањити тај јаз између плата наших државних службеника И изабраних дужносника, односно именованих“, рекао је Зденко Ћосић, делегат Клуба хрватског народа у Дому народа ПС БиХ.
„Можемо рећи да су значајно потцијењени они који раде у институцијама БиХ и да раст њихових плата није био адекватан ономе што имамо, кад је у питању економска ситуација раст цијена потрошачке корпе, итд“, рекао је Ненад Вуковић, делегат Клуба српског народа у Дому народа ПС БиХ
Хитна сједница дома народа, са само овом тачком дневног реда завршена је експресно. Уз међусобне оптужбе делегата да су већ почели предизборну кампању.
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