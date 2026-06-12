Дневни хороскоп за 12. јун: Поправља се финансијска ситуација

Аутор:АТВ
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Шта нам звијезде доносе данас?
Успјешно рјешавате дуготрајан пословни проблем, што вам доноси олакшање и похвале надређених. Емотивни односи су стабилни, док слободни привлаче особу из блиског окружења. Могућа је пролазна главобоља.
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Финансијска ситуација се поправља, али избјегавајте непотребне трошкове и ризична улагања данас. Партнер вам пружа пуну подршку, а слободни уживају у пажњи интелигентне особе. Повећајте унос течности.
Имате много идеја, али се фокусирајте на једну како не бисте расули енергију уопштено. У вези је вријеме за искрен разговор, док слободни могу упознати некога преко пријатеља. Осјећате се одлично.
На послу се ослањајте искључиво на своје способности, јер би нечији савјет могао да вас уплаши. Вољена особа очекује више њежности, а слободни маштају о особи која је заузета, преноси Глас Српске.
Више се шетајте.
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Прихватите сугестије колега како бисте брже и лакше привели крају један важан пројекат. Партнер је максимално посвећен вама, док слободни Лавови улазе у период узбудљивих познанстава. Могућ је бол у леђима.
Одличан дан за потписивање уговора и доношење крупних одлука које ће промијенити смјер каријере. Између вас и партнера влада потпуно повјерење, а слободни добијају поруку од бивше љубави. Смањите унос кофеина.
Ваш труд коначно постаје видљив свима, па очекујте веома похвалне коментаре од стране шефа. Разумијевање у вези је на завидном нивоу, док слободни флертују на радном мјесту. Могућа је прехлада.
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Могуће су ситне препреке у реализацији планова, али ћете их брзо превазићи својом упорношћу. Вољена особа је несигурна у ваше емоције, па јој посветите пажњу. Чувајте се ситних повреда.
Дан је идеалан за покретање нових пословних преговора који ће вам донијети лијеп профит. Заједнички тренуци са партнером доносе вам мир, док слободни шармирају све око себе. Пазите на исхрану.
Не преузимајте на себе туђе обавезе јер ионако имате превише сопственог посла који касни. Имате осјећај да вас партнер не разумије, док слободни уживају у слободи. Провјерите крвни притисак.
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Креативни сте и пуни позитивне енергије, што ће се одлично одразити на ваше радне резултате данас. Партнер вас изненађује лијепим планом за викенд, а слободни Овнови чекају ваш позив. Пазите на зглобове.
Очекује вас краћи пословни пут или састанак који ће вам отворити потпуно нова врата. На емотивном плану све иде баш онако како сте замислили и жељели. Смањите унос брзе хране.
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