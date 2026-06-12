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Дневни хороскоп за 12. јун: Поправља се финансијска ситуација

Аутор:

АТВ
12.06.2026 07:37

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Хороскоп
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

Успјешно рјешавате дуготрајан пословни проблем, што вам доноси олакшање и похвале надређених. Емотивни односи су стабилни, док слободни привлаче особу из блиског окружења. Могућа је пролазна главобоља.

Струја

Бања Лука

Улице и насеља која данас остају без струје

Бик

Финансијска ситуација се поправља, али избјегавајте непотребне трошкове и ризична улагања данас. Партнер вам пружа пуну подршку, а слободни уживају у пажњи интелигентне особе. Повећајте унос течности.

Близанци

Имате много идеја, али се фокусирајте на једну како не бисте расули енергију уопштено. У вези је вријеме за искрен разговор, док слободни могу упознати некога преко пријатеља. Осјећате се одлично.

Рак

На послу се ослањајте искључиво на своје способности, јер би нечији савјет могао да вас уплаши. Вољена особа очекује више њежности, а слободни маштају о особи која је заузета, преноси Глас Српске.

Више се шетајте.

Гранични прелаз, Градишка

БиХ

Велике промјене на граници: Мање чекања за бх. превознике

Лав

Прихватите сугестије колега како бисте брже и лакше привели крају један важан пројекат. Партнер је максимално посвећен вама, док слободни Лавови улазе у период узбудљивих познанстава. Могућ је бол у леђима.

Дјевица

Одличан дан за потписивање уговора и доношење крупних одлука које ће промијенити смјер каријере. Између вас и партнера влада потпуно повјерење, а слободни добијају поруку од бивше љубави. Смањите унос кофеина.

Вага

Ваш труд коначно постаје видљив свима, па очекујте веома похвалне коментаре од стране шефа. Разумијевање у вези је на завидном нивоу, док слободни флертују на радном мјесту. Могућа је прехлада.

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Земљотрес у Албанији

Шкорпија

Могуће су ситне препреке у реализацији планова, али ћете их брзо превазићи својом упорношћу. Вољена особа је несигурна у ваше емоције, па јој посветите пажњу. Чувајте се ситних повреда.

Стријелац

Дан је идеалан за покретање нових пословних преговора који ће вам донијети лијеп профит. Заједнички тренуци са партнером доносе вам мир, док слободни шармирају све око себе. Пазите на исхрану.

Јарац

Не преузимајте на себе туђе обавезе јер ионако имате превише сопственог посла који касни. Имате осјећај да вас партнер не разумије, док слободни уживају у слободи. Провјерите крвни притисак.

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Друштво

Данас не заборавите своје упокојене: Славимо Преподобног Исакија

Водолија

Креативни сте и пуни позитивне енергије, што ће се одлично одразити на ваше радне резултате данас. Партнер вас изненађује лијепим планом за викенд, а слободни Овнови чекају ваш позив. Пазите на зглобове.

Рибе

Очекује вас краћи пословни пут или састанак који ће вам отворити потпуно нова врата. На емотивном плану све иде баш онако како сте замислили и жељели. Смањите унос брзе хране.

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