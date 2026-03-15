Откривамо: Каква је судбина старе болнице у Требињу

АТВ

15.03.2026

20:15

Стара болница у Требињу
Атрактивна локација, сами центар града, површина велика али будућност за сада неизвјесна.

Конкретан план за стари објекат требињске болнице још није направљен.

Само да не никне неки комплекс зграда или хотела, коментари су Требињаца. Неће, увјеравају надлежни.

Један дио ће користити Дом здравља, један дио Завод за стоматологију, некадашња пулмологија могла би бити психијатрија, биће простора и за онкологију, то је дио плана који АТВ-у открива директор требињске Болнице. Зграде и хотели никако, јасан је Недељко Ламбета.

"Наша идеја је да развијамо палијативну његу видјећемо наравно и са ресорним министарством и са Градом Требиње да идемо у том правцу", каже Ламбета за АТВ.

Још прије двије године смо написали и послали захтјев у ресорно министарство али одговора нема, то АТВ-у одговара први човјек града на југу. Мирко Ћурић каже да би ваљало да се тај објекат прилагодити старијим лицима.

"С обзиром да је нова болница завршена, да је завршено пресељење очекујемо ових дана одговор или конкретан састанак гдје би издефинисали шта је то што би требало да се ту нађе", рекао је градоначелник.

Нема још конкретног плана, оно што се зна један дио користити требињски Дом здравља, њима је остала и лабораторија, одговара нам министар Ален Шеранић.

"Што се тиче остатка болнице који не користи Дом здравља то ћемо се договарати са јединицом локалне самоуправе да видимо шта су то потребе града Требиња, има одређених потреба републичких установа и здравствених и других неких па ћемо видјети шта ћемо по том питању урадити", поручује Шеранић.

Стари објекат требињске болнице направљен је шездесетих година прошлог вијека. Простире се на површини од 5700 метара квадратних. Све је у власништву Републике Српске.

