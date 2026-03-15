Пожар на старој депонији у Каракају стављен под контролу

Извор:
СРНА
15.03.2026
17:50
Пожар који је данас захватио стару депонију у Каракају припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Зворник ставили су под контролу, саопштено је из Градске управе Зворник.
Пожар је пријављен у 13.45 часова, након чега су на терен упућени припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Зворник, који су уз ангажовање два возила и четири ватрогасца ставили пожар под контролу.
Породица
Истраживање открило: Породице са оволико дјеце су најсрећније
Горјеле су гуме и отпад у рупама на простору гдје је раније вађен шљунак.
Према тренутно доступним информацијама, нема материјалне штете и опасности од ширења пожара, а незванично се претпоставља да је узрок пожара људски фактор, односно немар појединца приликом паљења гума.
На мјесту догађаја били су и припадници Полицијске управе, као и Електродистрибуције.
Економија
Забрањено пилеће месо из БиХ због болести у Карановцу
Надлежне службе прате ситуацију и апелују да се грађани понашају одговорно и да свако неодговорно паљење отпада одмах пријаве надлежним органима, саопштено је из Градске управе.
