Пожар на старој депонији у Каракају стављен под контролу

Извор:

СРНА

15.03.2026

17:50

Фото: Pixabay

Пожар који је данас захватио стару депонију у Каракају припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Зворник ставили су под контролу, саопштено је из Градске управе Зворник.

Пожар је пријављен у 13.45 часова, након чега су на терен упућени припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Зворник, који су уз ангажовање два возила и четири ватрогасца ставили пожар под контролу.

Породица-дјеца-родитељи

Породица

Истраживање открило: Породице са оволико дјеце су најсрећније

Горјеле су гуме и отпад у рупама на простору гдје је раније вађен шљунак.

Према тренутно доступним информацијама, нема материјалне штете и опасности од ширења пожара, а незванично се претпоставља да је узрок пожара људски фактор, односно немар појединца приликом паљења гума.

На мјесту догађаја били су и припадници Полицијске управе, као и Електродистрибуције.

piletina batak pixabay

Економија

Забрањено пилеће месо из БиХ због болести у Карановцу

Надлежне службе прате ситуацију и апелују да се грађани понашају одговорно и да свако неодговорно паљење отпада одмах пријаве надлежним органима, саопштено је из Градске управе.

Прочитајте више

Колико корака дневно нам је потребно за здравији живот?

Здравље

Колико корака дневно нам је потребно за здравији живот?

1 ч

0
Теодор Вујин

Друштво

Будимо хумани, помозимо маленом Теодору из Трна

1 ч

0
Да ли најновија одлука моћника доноси појефтињење горива

Економија

Да ли најновија одлука моћника доноси појефтињење горива

1 ч

0
Бењамин Нетанјаху премијер Израела

Свијет

Нетанјаху се огласио поводом гласина о његовој смрти: Ево шта је поручио у снимку

1 ч

0

Више из рубрике

Избио пожар у Каракају, службе на терену

Градови и општине

Избио пожар у Каракају, службе на терену

2 ч

0
Извучен сом из Билећког језера

Градови и општине

Из Билећког језера извучен сом дуг 2.5 метара и тежак 90 килограма

3 ч

0
Чопор паса заклао више од 20 оваца

Градови и општине

Чопор паса заклао више од 20 оваца

4 ч

0
Снежана Мисита

Градови и општине

Све више парова води борбу за потомство

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Нападнута америчка војна база у Багдаду

18

33

Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

18

19

Српској пјевачици отказала страна тијела

18

17

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

18

14

Додик: Српска је снажна колико су јаке породице и жене које чувају наше вриједности

